Jessica Bueno ha revelado en 'El tiempo justo' que "cada verano" le preguntan si está embarazada
Joaquín Prat y los colaboradores de 'El tiempo justo' han aplaudido las últimas y virales declaraciones de Heidi Klum, modelo de 52 años que ha respondido tajante a los rumores de embarazo comentando: "No estoy embarazada, solo estoy un poco más gorda. Es la menopausia. No pasa nada".
El presentador ha opinado que nunca se deberían hacer preguntas sobre embarazos ni sobre el físico a las mujeres. "Si con 52 años te están preguntando si estás embarazada es que te están preguntando si estás gorda directamente", ha comentado Marta López. Por su parte, Jessica Bueno, que es madre de tres hijos en edades comprendidas entre los trece y los cuatro años, se ha lanzado a contar que "cada verano" le preguntan si está de nuevo embarazada.
"Padezco de diástasis y uno de los síntomas es que cada vez que comes un poco se te inflama mucho el abdomen", ha explicado la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', que ha lamentado que le hagan este tipo de preguntas cada vez que posa en bikini.
La diástasis abdominal, que es común tras haber tenido un embarazo, es la separación de los músculos rectos del abdomen por un debilitamiento o estiramiento de la línea alba.