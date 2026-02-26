La abogada de Paloma Porcel niega que sea de su propiedad en 'El tiempo justo'

El comprador de la casa presuntamente okupada por Paloma Porcel muestra su indignación y su abogada le defiende: "Es una falta de respeto a la sociedad"

Un enorme helicóptero que era usado como mesa de mezclas en una conocida discoteca de Benidorm invadía el jardín de la casa de Marisa Porcel, la mítica actriz fallecida en 2018 que interpretaba a Pepa en 'Escenas de matrimonio'. En 'El tiempo justo' hemos investigado sobre el enorme artilugio tras salir a la luz la posible okupación por parte de Paloma Porcel -la hija de la actriz- del mismo chalet en el que residió la televisiva durante los últimos tres años de su vida.

Hay dos versiones diferentes sobre la misma cuestión. Por un lado, desde el medio 'Ahora, marina Baixa' reportan que fue la propia hija de la actriz la que adquirió el vehículo. Lo hizo abonando una cantidad que rondaría los 12.000 euros, tal y como detalla la periodista Silvia Nicolás. Fue ella quien asumió el pago de los transportes, bastante elevados.