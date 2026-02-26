La joven influencer y exparticipante de 'Warrior Games' cuenta cómo se produjo el flechazo con el actor turco

Lorena Ramiro, quien fuera participante de 'Warrior Games', ha visitado el plató de 'El tiempo justo' para desvelar todos los detalles de la inesperada cita que tuvo con el actor turco Can Yaman. Asegura que estaba "rodando" en la ciudad en la que vive su familia, y que al instante existió una conexión inexplicable.

"Hubo contacto visual", relata la presunta examante, que protagonizó momentazos en el 'reality' de Mediaset Infinity. Can Yaman pudo verla entre las pausas que hacían en el rodaje y, más tarde, hablaron por redes sociales. "Le di un 'like' a la historia, pero dudo que entre millones de seguidores lo vea", confiesa. Finalmente, Yaman pudo descubrirla y empezaron a chatear.

"Mientras estábamos cenando, todo el mundo le estaba pidiendo fotos"

"Me preguntó si era de por aquí, dije que sí y yo sin miedo le dije si rodas por aquí avísame y tomamos algo algún dia", cuenta. Can Yaman le comentó que estaba algo "cansado" y que tiene una vida "muy ocupada". Decidió invitarle a una cena en un restaurante con varios amigos, que eran una pareja de italianos.

"Mientras estábamos cenando, todo el mundo le estaba pidiendo fotos", dice. Ni una ni otro se escondían de lo que estaban haciendo en aquél momento, como detalla la propia Lorena Ramiro. La influencer no ha dado más detalles de lo que sucedió después de la cena, en la que charlaron y tomaron algo. "Como dos personas solteras, pues disfrutar. No dormí en casa", revela.

Ramiro se dedica al mundo de las redes sociales, aunque también ha hecho mucho deporte pero por unas lesiones -que también sufrió en 'Warrior Games'-, se vio obligada a dejarlo. Hacía fútbol y atletismo, y ahora se ve feliz en una nueva etapa como influencer.