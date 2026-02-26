Claudia Barraso 26 FEB 2026 - 20:13h.

Verdeliss consigue completar el reto de correr encima de una cinta durante 24 horas seguidas: en un escaparate en Madrid

Verdeliss ha aceptado uno de los retos más extremos hasta el momento. 24 horas corriendo encima de una cinta de correr en el escaparate de una tienda en pleno centro de Madrid, donde todos pudieron ver cómo la deportista cumple otra meta más.

Al terminar el reto le esperaban al otro lado del escaparate decenas de personas que le estuvieron aplaudiendo durante los últimos 10 minutos. La deportista decidió quitarse los cascos que llevó puestos sobre las orejas durante toda la prueba y les hizo gestos de cariño a sus seguidores.

Como ella misma aseguró en una entrevista para la marca ‘Decathlon’ quien le propuso este reto, es una persona “que le gusta el riesgo”. Pero ¿Cómo es posible la influencer de aguantar un día entero corriendo? Una vez más Verdeliss ha sorprendido a todos sus fans y a todos los que pasaban por la calle Ourense en Madrid, cumpliendo otro de sus extremos objetivos. “No soy una experta en esto, sí que he hecho retos de distancias muy largas, pero no de tantísimas horas. Siento que el mayor desafío va a ser a nivel de alimentación: cada 45 minutos me tengo que comer algo sólido, aunque no me apetezca”.

Y aunque parezca una auténtica locura, lo tenía todo planeado. Las horas para comer, las horas para hidratarse. Todo. No ha estado sola. A diferentes horas del día Verdeliss ha recibido la visita de muchos fans que le animaban a continuar y que admiraban, a través del escaparate, la resistencia de la deportista. Varias personas a través de redes sociales han asegurado que se han acercado a la tienda a lo largo del día para comprobar si era verdad. Y allí estaba ella, corriendo en la cinta.

El cariño que recibió durante el reto

“Es una máquina, lo he visto en redes sociales y tenía que venir a comprobarlo”, dijo una de sus fans. A la una del medio día completó los 200 kilómetros nada más y nada menos. El reto ha terminado en torno a las siete y media de la tarde, cumpliendo una de sus mayores distancias y sobre todo, su mayor récord en cuanto a tiempo corriendo.

El escaparate donde Verdeliss ha pasado un día entero ha acabado lleno de carteles y pancartas que la gente ha ido colocando para poder animarla sin distraerla. Durante todos los vídeos que la marca ha ido publicando a través de su cuenta de Instagram, la deportista tenía un gesto serio, de concentración absoluta y llevaba puestos unos grandes cascos.