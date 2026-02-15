Verdeliss ha acabado como segunda española en la meta de la capital hispalense firmando su mejor marca personal

SevillaLa XLI Zurich Maratón de Sevilla de este domingo ha tenido dos protagonistas. La primera, la pamplonesa María Velázquez López, quien ha conseguido un nuevo récord nacional master W50. La segunda, Estefanía Unzu Ripoll, atleta de Ederki, influencer y empresaria -más conocida como Verdeliss- ha logrado mejorar su marca personal en la que ha sido su 63ª maratón completada, según informa 'Diario de Navarra'.

María Velázquez, actual presidenta de la Federación Navarra de Atletismo, se ha estrenado en los 42,195 kilómetros con un espectacular tiempo de 2h46:55, siendo la cuarta española en meta tras llegar como 32ª mujer y campeona en su categoría de edad.

"Voy a romper el mito que dice que la Maratón no se disfruta. Yo la he disfrutado y por supuesto he sufrido a partir del 38, he podido llegar con muy buenas sensaciones...Puedo decir que ha sido la carrera más emocionante que he vivido. Ahora bien, en el 42 me he acordado de Filípides que podría haberse parado al grito de NIKE (VICTORIA) 295 metros antes, que me sobraban", aseguró la deportista.

"No os hacéis idea de la ilusión que tenía por correr en Sevilla", reconoce Verdeliss

Verdeliss ha acabado como segunda española en la meta de la capital hispalense, firmando su mejor marca personal en el que ha sido su estreno en Sevilla. Un tiempo de 2h45:39 con el que mejora en casi dos minutos y medio el 2h48:05 conseguido el pasado diciembre en Valencia.

"Quiero llorar. STOP. De felicidad. STOP. Gracias Sevilla", 'telegrafiaba' en sus redes sociales la mediática deportista. "No os hacéis idea de la ilusión que tenía por correr en Sevilla. ¿Y os podéis creer que me estoy poniendo hasta nerviosa? Quiero disfrutar. Y sufrir. Pues también", confesó antes de la carrera.

La finlandesa Alisa Vainio se impuso con un tiempo de 2:20.39

Entre las mujeres, reinó la finlandesa Alisa Vainio, que se impuso con un tiempo de 2:20.39, nuevo récord de su país, que ella misma poseía con 2h20.48. La nórdica, quinta en el Mundial de Tokio 2025, da el primer triunfo para Europa en la cita desde que lo hiciera en 2017 la española Paula González Berodia. Tras ella, la keniana Beatrice Jepchichir fue segunda (2h21:56) y la debutante etíope Mulat Tekle (2h22:03), que tras liderar la carrera hasta el kilómetro 35 acabó pagando el esfuerzo, terminó tercera (2h22:03).

El también etíope Bikila Dejene Hailu completó el podio masculino (2:04:15), mientras que el primer español fue Ilias Fifa, decimotercero con un crono de 2:08.36, mínima para el Europeo de Birmingham. Además, Chakib Lachgar terminó vigésimo segundo (2h09:55) y el debutante Álex García Carrillo fue el tercer mejor español con una marca de 2h12:10.