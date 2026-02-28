Cristina Porta y Luca Onestini: cronología completa de su mediática relación

Berto González 28 FEB 2026 - 09:00h.

Cristina Porta y Luca Onestini se enamoraron en 'Secret Story', intentaron mantener su relación a distancia tras el reality, pero rompieron siete meses después en medio de rumores y polémicas

La historia de amor entre Cristina Porta y Luca Onestini fue una de las más comentadas durante su paso por 'Secret Story: la casa de los secretos'. Lo que comenzó como una inesperada conexión en la casa terminó convirtiéndose en un romance intenso, seguido al detalle por los seguidores del reality y ampliamente cubierto por la prensa del corazón. Sin embargo, apenas siete meses después de iniciar su relación, ambos decidían poner punto y final a una etapa marcada por la distancia, los rumores de montaje y sus propias diferencias personales.

Luca Onestini: del desamor con Ivana Mrazova a enamorarse de Cristina Porta

Cuando Luca Onestini entró en la primera edición de 'Secret Story' lo hizo todavía afectado por su ruptura con Ivana Mrazova, una modelo checa con la que había mantenido una relación de más de cuatro años. Durante las primeras semanas del concurso, el italiano no ocultó que seguía dolido por el final de aquella historia y llegó a definirla como el amor de su vida. Sin embargo, la convivencia con Cristina Porta cambió el rumbo de su paso por el programa.

La periodista deportiva y el modelo comenzaron protagonizando desencuentros y polémicas dentro de la casa, pero poco a poco la tensión dio paso a la complicidad. Su acercamiento se produjo ante la mirada de las cámaras y en medio de comentarios que ponían en duda la autenticidad de sus sentimientos. A pesar de ello, ambos apostaron por dejarse llevar. La relación avanzó mientras el concurso seguía su curso y terminaron convirtiéndose en una de las tramas protagonistas de la edición.

Luca se alzó con el maletín, mientras que Cristina se convirtió en finalista. Más allá del premio, ambos destacaron que lo más importante había sido encontrarse el uno al otro dentro del programa. Su romance, nacido dentro de televisión estuvo rodeado de debates, de esta manera salía reforzado tras más de tres meses de convivencia ininterrumpida, aunque su final fue muy diferente.

El final del reality, la distancia y sus planes de futuro

Secret Story concluyó a las puertas de la Navidad de 2021, y la primera prueba para la pareja llegó de inmediato. Cristina regresó a Lleida para pasar la Nochebuena con su familia, mientras Luca viajó a Bolonia para reunirse con los suyos. Aun así, consiguieron compartir la velada del 23 de diciembre y la noche de Navidad, que celebraron de manera íntima antes de separarse temporalmente. En sus primeras apariciones públicas tras el reality, ambos se mostraron ilusionados y decididos a apostar por la relación pese a vivir en países distintos.

A pesar de la distancia entre Italia y España, insistieron en que su prioridad era pasar el mayor tiempo posible juntos. Confirmaron en sus redes que despedirían el año unidos en Marbella, acompañados de amigos y defendieron públicamente la autenticidad de su relación frente a quienes hablaban de que lo suyo era un montaje.

Este rumor, fue constante en la prensa y en los programas del corazón donde afirmaban que entre ellos no existía amor de verdad, sino un interés mediático y económico. Sin embargo, ellos seguían transmitiendo la imagen de una pareja enamorada, igual que durante el reality, convencidos de querer contruir un futuro en común.

Su ruptura sonada tras meses de rumores

Sin embargo, el idilio no llegó a buen puerto. En marzo de 2022, apenas siete meses después de comenzar su relación, Cristina Porta y Luca Onestini anunciaron su ruptura. El romance, que había estado acompañado desde el principio por sospechas de montaje, terminaba definitivamente.

Según se informó entonces, la decisión partió del propio Luca, cansado de determinadas actitudes de la periodista. Aunque durante su noviazgo habían intentado mostrarse unidos frente a las críticas, el desgaste fue evidente.

De esta manera, la relación que nació entre las cámaras de 'Secret Story' terminó apenas cuatro meses después de la final del reality. Lo que empezó como un inesperado refugio emocional para Luca tras su ruptura anterior y como una intensa conexión para Cristina terminó diluyéndose con el paso de los meses. Su historia quedó como uno de los romances más comentados de la edición, breve en el tiempo pero intensa en repercusión mediática.

Después de su ruptura, Cristina Porta y Luca Onestini volvieron a reecontrarse pero ya nada fue igual que entonces, cada uno siguió su propio camino y con el tiempo, encontraron el amor en otra persona. A día de hoy, ni si quiera se siguen en redes sociales.