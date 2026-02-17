Lorena Romera 17 FEB 2026 - 13:43h.

La periodista escribe un precioso mensaje al ex de Anita Williams tras ganar a Personaje del año en los Premios Iris

Montoya habla por primera vez de su relación con Cristina Porta: "Ya me tocaba"

Cristina Porta le ha dedicado a Montoya unas preciosas palabras tras ser galardonado en los Premios Iris en la categoría Personaje del año. El que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida al subirse al escenario del Teatro Real y recoger su galardón, otorgado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual.

Era una noche muy especial para el de Utrera, que acudía al evento como uno de los nominados. Ya en la alfombra roja, el ex de Anita Williams demostraba que se encontraba en un muy buen momento. Tanto, que no dudaba en hablar por primera vez ante los medios de su relación con la periodista catalana.

"Yo estoy feliz, ahora mismo feliz de la muerte. Creo que ya me tocaba estar así como estoy ahora. Miro la vida con una filosofía muy bonita, que es la que echaba mucho de menos todo este tiempo. Lo que quiero ahora es disfrutar de todo lo que viene", aseguraba con una sonrisa de oreja a oreja.

Pero, sin duda, el momento más emocionante llegaba cuando pronunciaban su nombre en la categoría a Personaje del año. "Gracias de corazón", decía, ante los aplausos del público. Un discurso en el que también dedicaba unas palabras a sus compañeros de nominación. Después, en sus redes sociales, el exparticipante de 'LIDLT' y 'Supervivientes' agradecía el cariño a su público:

"Sin palabras de agradecimiento de verdad. Gracias de corazón, flamenc@s. Larga vida a la vida. Gracias por venir. Y recuerden: brillen sin permiso porque al final uno va donde brilla". Un post en el que Cristina Porta ha aprovechado para enviarle unas cariñosas palabras que no hacen otra cosa que confirmar el buen momento que atraviesan juntos.

El romántico mensaje de Cristina Porta a Montoya

Porque, aunque no han confirmado su relación, las palabras de Montoya en la alfombra roja de los Premios Iris sí que han dejado entrever que se están conociendo y que están dando pequeños pasitos juntos. "Te lo mereces TODO", ha escrito la periodista catalana junto a un emoji de brillo.

Un gesto de lo más cariñoso al que él ha respondido con un "gracias", otro brillo y un corazón blanco -emoticono que en estos días ambos han estado utilizando a través de sus stories, lo que podría ser algún tipo de mensaje oculto entre ellos-.