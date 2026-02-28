Marta Egea 28 FEB 2026 - 20:30h.

El actor siempre ha mantenido una vida sentimental discreta, con dos relaciones claves: Marta Etura y su actual pareja, Luisa Mayol

Luis Tosar y Rigoberta Bandini presentarán la 40ª edición de los Premios Goya 2026

MadridNominado en 11 ocasiones y ganador de tres premios Goya, el actor Luis Tosar será el encargado de conducir, junto a Rigoberta Bandini, la 40 edición de la gala de los Goya. Hablar del actor gallego es hacerlo de uno de los actores más sólidos y respetados del cine español contemporáneo. Sin embargo, en el terreno personal, su vida sentimental ha estado definida por la discreción.

Tosar siempre ha preferido mantener su vida privada relativamente blindada, con una exposición de su intimidad prácticamente nula. De todos modos, a lo largo de los años se han conocido dos relaciones sentimentales especialmente importantes en su vida: la que mantuvo casi durante una década con la actriz Marta Etura y la que comparte desde 2014 con la también actriz, Luisa Mayol, con quien ha formado una familia y tiene dos hijos.

Casi una década con Marta Etura

Durante la grabación de la película 'La vida que te espera', en 2003, el actor conoció a la también actriz Marta Etura. Ambos se enamoraron en el set de rodaje y comenzaron una relación ese mismo año.

La pareja se caracterizaba por su discreción, pasó años compartiendo pantallas en diferentes películas españolas como en 'Celda 211', por la cual Tosar recibió un Goya al mejor actor protagonista. Fue en esta misma gala de los Goya, en 2010, cuando Etura recibió el premio a la Mejor actriz de reparto por el mismo film que proclamó su amor por el intérprete gallego. “Quiero dar las gracias a mi amor, por quererme tan bien, porque siempre puedo contar contigo. Te quiero, amor”, fueron las palabras que la actriz dedicó a su entonces pareja.

Durante sus años de noviazgo, la pareja se convirtió en una de las más queridas del panorama cultural español, y también de las más discretas. Compartían su pasión por su profesión y una filosofía parecida respecto a la fama: exposición pública mínima y prioridad al trabajo. Esto hizo que esta relación se percibiera como uno de los más estables del momento, siempre alejado de los titulares sensacionalistas que suelen rodear las relaciones entre actores.

No obstante, ambos intérpretes pondrían fin a su relación nueve años después de comenzar, en 2012, pocos meses después del estreno de 'Mientras duermes', una película protagonizada por ambos. Fue ese año, cuando la actriz donostiarra se dejaba ver con su nueva pareja, Gonzalo de Santiago, confirmando el fin de su relación sentimental con Luis Tosar. Una ruptura coherente con la manera en la que habían vivido su relación: sin declaraciones polémicas ni exposiciones mediáticas innecesarias, manteniendo siempre el respeto mutuo.

Una relación consolidada con Luisa Mayol y dos hijos en común

Actriz de 45 años, de origen chileno y con una carrera consolidada, Luisa Mayol ha sido la mujer con la que el actor gallego ha formado una familia. Se conocieron en una boda en 2008, él fue invitado del novio y ella asistía por la novia, y a pesar de que el refrán dicta que de una boda sale otra, en esta ocasión ambos estaban “a otras cosas” según ellos mismos han contado.

Pero el destino quiso unirlos de nuevo, esta vez en un videoclip. En 2014 ambos participaban en el rodaje del video musical de la canción 'Hey, hey, hey' de la banda chilena 'Los tres', iniciando una relación que aún continúa. Tan solo un año después, nacía León, su primer hijo. En 2019, la familia se completaba dando la bienvenida a su segunda hija, Luana, a la que también pusieron un nombre con L, cerrando el círculo y convirtiéndose en 'Los eles'.

Ambos niños viven con total normalidad la profesión artística de sus padres, ellos comprenden a la perfección que sus padres se dedican a lo mismo, aunque Tosar explica que no quiere que sus hijos pierdan el contacto con la realidad por la situación privilegiada de sus padres, por lo que intenta reproducir de alguna forma la infancia que tuvo, transmitiéndoles sus aficiones y disfrutando de la naturaleza.

La pareja no se ha ocultado ni escondido en ningún momento, pero siempre se han mantenido discretos. Juntos han asistido a diversas alfombras rojas, protagonizando en 2022, uno de los momentos más comentados de los Premios Feroz donde se fundieron en un romántico beso en el photocall. Después de ese momento, el actor hizo una reverencia a su pareja donde hincó rodilla ante ella para el disfrute de los fotógrafos allí presentes.

Tosar y Mayol, además de compartir una vida juntos, también han compartido pantalla. En 2019, se les pudo ver juntos en 'Quien a hierro mata', protagonizada por el actor gallego, pero no ha sido la única película en la que ha trabajado junto a su pareja, ya que después de esta llegaron 'Canallas' en 2022, 'Fatum' en 2023 y 'Amanece en Samaná' en 2024.

Actualmente, la pareja vive en una de las urbanizaciones más caras y discretas de la periferia de Madrid: Valdelagua. Una zona residencial formada por casas independientes con amplios jardines donde disfrutan juntos de sus hijos y su perrita Nala.