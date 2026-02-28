El 'cangrejo del diablo', tiene unas unas neurotoxinas muy potentes, en concreto saxitoxina y tetrodotoxina

Una influencer gastronómica de Filipinas, Emma Amit, ha muerto tras comer un cangrejo venenoso conocido como 'el cangrejo del diablo'. La mujer murió por los efectos del veneno en su organismo al igual que su amiga, que también consumió este animal. A pesar de que fueron trasladadas de urgencia al hospital, no consiguieron salvarles la vida, según informa 'Onda Cero'.

El 'cangrejo del diablo', tiene unas unas neurotoxinas muy potentes, en concreto saxitoxina y tetrodotoxina, las mismas que contiene, por ejemplo, el pez globo. Las personas afectadas por su veneno pueden sentir un hormigueo en los dedos y los labios acompañado de parálisis progresiva y dificultad respiratoria.

¿Cómo produce este animal su veneno?

Un aspecto curioso de este animal es que no produce su propio veneno, sino que lo acumula gracias a lo que come. Este cangrejo se alimenta de microorganismos y bacterias presentes en el arrecife en el que se cría, las cuales se acumulan en su caparazón y su cuerpo. Es un mecanismo de defensa contra sus depredadores.

La influencer grabó el momento de recolección en su casa en Puerto Princesa Palawan e incluso el momento en el que lo cocinó y se lo comió. El cangrejo del diablo no es el único animal o planta que si no se cocina bien puede provocar la muerte. El pez globo, muy típico en la gastronomía japonesa, genera esas mismas toxinas para defenderse, tal y como lo describe Silvia Casasola en La Rosa de los vientos. Para poder comerlo, hay que eliminar las partes de su cuerpo que tienen esas toxinas.

Los síntomas que se experimentan con su veneno

Una situación similar ocurre con la yuca amarga, una planta venenosa que contiene compuestos llamados glucósidos cianogénicos, que liberan cianuro de hidrógeno y que la planta utiliza como defensa. Para poder comerla es necesario pelarla, dejarla en remojo, fermentarla, secarla y cocinar bien la raíz. Si no se siguen correctamente estos pasos, las personas que la coman pueden experimentar cefalea, vómitos y neuropatías crónicas.

En España existe la amanta faloides, un tipo de seta que puede confundirse con otras que sí son comestibles y provocar la muerte. Destruye el hígado y, tras un falso período de mejoría, ocasiona un fallo hepático fulminante. Y en Groenlandia existe un tiburón conocido como 'tiburón de Groenlandia', cuya carne fresca es muy tóxica y solo se puede consumir si se deja fermentar durante muchos meses y después se seca. Este animal contiene compuestos tóxicos como óxido de trimetilamina y urea y el proceso para neutralizarlos lo inventaron los vikingos y se conoce como 'hákarl'.