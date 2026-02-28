Berto González 28 FEB 2026 - 10:00h.

Santi Millán vive en un dúplex luminoso de estilo atemporal en Barcelona, con un gran salón presidido por una librería a medida, un vestidor funcional y una terraza con vistas a la Ciudad Condal

Así son los hijos adolescentes y la esposa de Santi Millán: la vida familiar del presentador de Got Talent

Compartir







Santi Millán vive junto a su mujer, Rosa Olucha, en un dúplex en Barcelona, una vivienda luminosa y funcional que refleja a la perfección su estilo de vida. El presentador de 'Got Talent' ha apostado por un espacio cómodo, con personalidad y pensado para el día a día familiar, donde la lectura, el descanso y el disfrute del exterior ocupan un lugar muy importante. Se trata de un dúplex de estilo atemporal en el que la gran librería del salón y la terraza con vistas se convierten en los grandes protagonistas.

Un dúplex luminoso y funcional con espacios abiertos

El dúplex en el que reside la pareja se distribuye en dos plantas bien diferenciadas, con espacios amplios y conectados entre sí, lo que aporta una agradable sensación de que las estancias están abiertas. La vivienda fusiona líneas modernas con elementos más personales, dando como resultado un ambiente cálido y acogedor, pero moderno a la misma vez.

PUEDE INTERESARTE Los emotivos saludos Santi Millán y Risto Mejide a Edurne y David de Gea en su boda

Los tonos neutros predominan las paredes y el mobiliario, mientras que los textiles, los libros y los objetos decorativos aportan matices y notas de color a la decoración. El suelo de madera natural recorre gran parte de la casa y da continuidad a las estancias transmitiendo una mayor sensación de amplitud.

La distribución del dúplex responde a un forma práctica de dividir el espacio. En la planta principal se encuentran las estancias comunes, con un salón amplio que se integra de manera natural con la zona de comedor y que actúa como eje de la vivienda. La luz natural es una de las grandes ventajas del piso, gracias a los grandes ventanales que conectan el interior con la terraza y permiten que la ciudad forme parte del paisaje de la vivienda.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La decoración mezcla piezas contemporáneas con otras de inspiración más clásica, creando un equilibrio que resulta atemporal. Cuadros de estilo vanguardista conviven con papel pintado de aire vintage, mientras que los muebles de líneas sencillas se combinan con objetos personales que hablan de la historia y las aficiones de la pareja.

La planta superior alberga las zonas más privadas, entre ellas un amplio vestidor que se ha convertido en uno de los rincones más reconocibles del dúplex. Este espacio, bien organizado y práctico, refleja la importancia que ambos le dan al orden y a la funcionalidad de las estancias, sin renunciar al diseño y al estilo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De su gran librería a la terraza exterior con vistas a la Ciudad Condal

El salón es, sin duda, el corazón del dúplex. La gran librería que ocupa una de las paredes principales define el espacio y habla de la pasión de la familia por la lectura y la cultura. Repleta de libros, recuerdos y pequeños objetos decorativos, esta estantería a medida aporta personalidad y convierte el salón en un lugar de encuentro y de desconexión.

Frente a ella, el sofá se sitúa como punto central para el descanso, acompañado de una mesa baja y una iluminación pensada para crear ambientes acogedores en distintos momentos del día. Este espacio no solo se utiliza para relajarse, sino también para practicar ejercicio. Rosa Olucha, aficionada al yoga, suele realizar sus rutinas en el salón, aprovechando la amplitud del espacio y la luz natural que entra por los ventanales. La televisión se integra de manera discreta en la pared principal, sin quitarle protagonismo a la librería.

El vestidor, amplio y bien iluminado, es otro de los rincones destacados de la vivienda. Diseñado para facilitar el día a día, cuenta con armarios abiertos y zonas de almacenaje que permiten tener toda la ropa y los complementos perfectamente organizados. Las baldas y cajoneras combinan zonas para prendas dobladas, zapatos y accesorios, mientras que las barras superiores se reservan para chaquetas, camisas y abrigos.

El suelo sigue siendo de madera para transmitir esa continuidad con el resto de la vivienda y refuerza la sensación de calidez. El espacio se completa con un gran espejo frontal, que amplía la estancia y la convierte también en un lugar cómodo para vestirse.

La terraza exterior es uno de los grandes lujos de la casa. Con suelo de tarima y una cuidada selección de muebles de exterior de estilo moderno, este espacio ofrece unas vistas privilegiadas de Barcelona, con la Torre Mapfre y el Hotel Arts recortándose en el horizonte. Es aquí donde la familia disfruta de desayunos tranquilos, atardeceres y momentos de desconexión, lejos del ritmo acelerado de la ciudad y de sus agendas profesionales.

La terraza se ha convertido también en un lugar para el bienestar, donde el yoga y la relajación tienen cabida al aire libre. Las plantas aportan frescura y ayudan a crear un ambiente íntimo, a pesar de encontrarse en pleno centro urbano. En general, el dúplex de Santi Millán es un reflejo de una forma de vivir sencilla y cómoda, donde la funcionalidad, la luz natural y el disfrute del hogar marcan el día a día de la pareja.