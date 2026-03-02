Leticia Requejo desvela la reacción de la ex de Alejandro Sanz tras besarse con Stephanie Cayo en pleno concierto: "No le ha sentado bien"
¿Se confirma la relación del cantante con la que fue pareja de Maxi Iglesias? Todos los detalles
Lorena Ramiro, la presunta examante de Can Yaman: "Me localizó a través de las redes sociales"
Sabemos la primera reacción de Daniela, la expareja de Alejandro Sanz, al vídeo que ha dado la vuelta al mundo en el que se ve al artista besando en pleno concierto a la actriz Stepahnie Cayo.