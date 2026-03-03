El mundo del periodismo llora la muerte de Fernando Ónega, "gran profesional" y "referente del entendimiento"

Alberto Rosa 03 MAR 2026 - 21:11h.

Numerosos periodistas y asociaciones de la prensa han lamentado la muerte del histórico periodista de la Transición

Muere el periodista Fernando Ónega a los 78 años

Compartir







El histórico periodista Fernando Ónega ha muerto este martes a los 78 años, tal y como ha confirmado el diario '65 y más', del que era presidente. Su muerte ha conmocionado al mundo del periodismo y la televisión, al que ha estado muy vinculado durante toda su carrera.

Ónega fue uno de los cronistas más destacados de la Transición española y una de las voces más escuchadas y respetada por su rigor y neutralidad. El gallego ha pasado por todos los grandes formatos informativos: prensa, radio y televisión.

El mundo del periodismo no ha tardado en mostrar sus condolencias a la familia y a su hija, también periodista, la presentadora Sonsoles Ónega.

"Me duele el alma, querido Fernando Ónega", ha escrito la periodista de Antena 3, Sandra Golpe en sus redes sociales.

Desde Atresmedia también ha lamentado su fallecimiento del periodista, un "referente periodístico y cronista político de reconocido prestigio". "Desde Atresmedia trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz", han señalado en sus redes sociales

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otra de las figuras conocidas de la comunicación que ha querido mostrar su pésame públicamente ha sido el periodista deportivo Manolo Lama. "Se va un grande del periodismo y de la vida. DEP", escribía el locutor en X.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La periodista Rosa Villacastín ha recordado a Fernando Ónega como "un gran profesional" al que "siempre admiré". "Todo mi cariño a sus hijas y esposas", concluye la comunicadora.

También se ha despedido la periodista Mónica Touron. “La morriña es un apego a la tierra, es vibrar con un acento gallego que oyes, es un poco de lluvia, la niebla, el amor… es todo. El que lo sepa traducir al castellano con una sola palabra es un genio”. Fernando Ónega era ese genio. Fernando, siempre tendremos morriña de ti…", ha escrito junto a una fotografía en la que aparece con el periodista el día que fue investido académico de honor de la Real Academia Europea de Doctores, en marzo del pasado año.

Asociaciones de periodistas como la Asociación de la Prensa de Madrid y la de Valladolid han ensalzado la figura histórica y el papel de Ónega. "Uno de los periodistas clave durante la Transición y de la radio en España".