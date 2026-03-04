Sonsoles Ónega, emocionada y con un rosario a su llegada a la capilla ardiente de su padre

Alberto Rosa 04 MAR 2026 - 17:09h.

La periodista se ha disculpado a sus compañeros de la prensa por no haberse acercado a hacer declaraciones

La reina Letizia muestra su apoyo a Sonsoles Ónega en el adiós a su padre, Fernando Ónega: "Vengo a dar un abrazo a mi amiga"

Numerosas personalidades del mundo del periodismo, así como importantes figuras políticas despiden hoy a Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años. El cuerpo del legendario periodista, que protagonizó una de las trayectorias más destacadas en el sector de la comunicación en España en las últimas décadas, está siendo velando este miércoles en la capilla ardiente que se ha instalado en la Casa de Galicia de Madrid.

Los primeros en llegar han sido la mujer de Ónega, Ángela Rodrigo, de riguroso luto y portando una imagen en grande del periodista, así como los hijos del comunicador. Visiblemente emocionada ha llegado a la capilla ardiente Sonsoles Ónega. La periodista, hija del comunicador, ha agradecido a sus compañeros periodistas su presencia allí, a la vez que se ha disculpado por no acercarse a pronunciar unas palabras a su llegada al tanatorio.

La presentadora ha llegado a la Casa de Galicia portando un rosario, arropada por sus hermanos y su pareja, Juan Montes. Su madre, Ángela Rodrigo, la viuda de Fernando Ónega, ha llegado junto a su hijo a la capilla ardiente portando un gran cuadro con el rostro del periodista fallecido.

Ese retrato ha presidido la capilla ardiente de la Casa de Galicia de Madrid, donde la familia ha querido rendir tributo al periodista en compañía de numerosas figuras como la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y una gran cantidad de periodistas y compañeros de profesión.

En declaraciones a los periodistas, la reina Letizia ha afirmado que Fernando Ónega era un "hombre inalcanzable" y un "profesional" al que los estudiantes de periodismo de su promoción se querían parecer. "Fernando Ónega me ha acompañado toda la vida porque la radio ha estado en mi casa toda la vida", ha afirmado a las puertas del velatorio a donde, entre muchas otras, ha llegado una corona de flores con los colores de la bandera española del rey Juan Carlos.

La Reina ha contado que después conoció a su hija Sonsoles, de quien se hizo amiga. "Tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega porque vengo a darle un abrazo a mi amiga y porque es una manera de reconocer una profesión, el periodismo; un medio, la radio; y a un profesional artesano, que es Fernando Ónega", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que el rey querría haber estado en también. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha reivindicado como un "gran periodista", que "ha sido un cronista, un analista de la vida política" de España.