Lidia González 22 ENE 2026 - 09:00h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ reacciona al ver al gallego hincando la rodilla de nuevo

Violeta Crespo y Edi Insua desvelan el destino de su viaje de luna de miel

A pesar de lo felices que están los seguidores de Violeta Crespo y Edi Insua por su compromiso, ha habido un hecho que ha suscitado una polémica. Después de contar una emotiva anécdota con el hijo del gallego, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ presume de su anillo de pedida definitivo tras las críticas que ha recibido. Muy ilusionada por poder ponérselo de nuevo, la creadora de contenido confiesa cómo se siente. ¡Dale al play y descubre cómo ha sido este momento, en exclusiva, en su canal de mtmad para Mediaset Infinity!

Anteriormente, Violeta ya se pronunciaba sobre el motivo por el que no llevaba puesto el anillo de compromiso de su pareja. A pesar de todo, el gallego ha seguido recibiendo comentarios que, ahora, quieren acallar para siempre. “No me lo voy a quitar, tenía muchas ganas de llevarlo”, asegura la creadora de contenido al ponérselo, al fin.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no puede estar más emocionada por la pronta celebración en la que va a convertirse en la mujer del gallego, pero todavía le quedaba un detalle que solventar. A pesar de que la creadora de contenido admite que no le gusta llevar anillos porque le resultan molestos ha hecho una sorprendente confesión a su pareja: “Es super cómodo y bonito”.

Edi Insua se declara a Violeta Crespo al entregarle el anillo de nuevo

Edi Insua ha tenido un papel muy importante en este bonito momento y es que ha vuelto a hincar rodilla para oficializar que su novia tiene el anillo de compromiso definitivo. Sin poder evitar decir lo que siente por ella, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se declara a Violeta Crespo al entregarle el anillo nuevo. Más romántico que nunca, el influencer mira a los ojos a la madrileña y se confiesa: “Eres el amor de mi vida y quiero estar contigo siempre”.

Violeta Crespo y Edi Insua están cada vez más cerca de darse el ‘sí, quiero’. Aunque ya están empezando a planear algunas cosas, todavía les quedaba pendiente recibir el anillo definitivo de la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. Además, la pareja ha querido seguir dando algunas pinceladas sobre su enlace y el gallego hace una sorprendente propuesta para la banda sonora de su boda. ¡Descubre todo lo que han contado, en ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity!