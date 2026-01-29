La advertencia de la familia de Edi Insua sobre su boda con Violeta Crespo

Lidia González 29 ENE 2026 - 11:22h.

La familia de Edi Insua opina tajantemente sobre su boda con la exconcursante de ‘Gran Hermano’

Violeta Crespo y Edi Insua desvelan el destino de su viaje de luna de miel

Edi Isnua y Violeta Crespo están, cada día, más cerca de casarse y celebrar el día más importante de su vida; sin embargo, han empezado a salir a la luz algunas dificultades a las que se va a enfrentar la pareja. Después de desvelar cómo van a repartirse los gastos después de pasar por el altar, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ reciben una advertencia de la familia del gallego sobre su boda. ¡Dale al play y descubre de qué se trata, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido han querido saber la opinión más sincera de la familia del gallego respecto a su enlace y todo el trabajo que tienen por delante. “No nos lo imaginábamos”, confiesan al hablar de su reacción al enterarse de la impactante pedida de mano.

“Lleváis una parsimonia…”, asegura tajantemente la madre de Edi Insua. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ escuchan atentamente a todas las recomendaciones que tiene que hacer la gallega desde su experiencia. La madre del creador del contenido avisa a la pareja sobre el futuro de su enlace y se sincera con ellos.

Edi Insua y Violeta Crespo destapan las deferencias que tienen sobre su boda

Edi Insua y Violeta Crespo se han sincerado sobre cómo llevan los preparativos de su enlace y han confesado algunas cosas que no pueden faltar este día. Sin embargo, se han dado cuenta de que no están de acuerdo en todo lo que les gustaría y destapan las primeras diferencias que tienen sobre su boda. “Yo sé cómo lo quiero”, responde tajante la de Madrid frente a la incredulidad del gallego.

Edi Insua y Violeta Crespo todavía tienen un importante camino por delante respecto a los preparativos de su boda y han descubierto que no es tan sencillo como les gustaría. Los que fueran concursante de ‘Gran Hermano’ han recurrido al entorno más cercano del gallego para que les den su opinión más sincera sobre su enlace y no ha salido del todo como les gustaría. La familia del influencer opina sobre su boda y se sinceran con ellos. ¡No te pierdas todo lo que han dicho, en ‘#Violedi’, disponible en Mediaset Infinity!