Lidia González 26 FEB 2026 - 13:01h.

Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ explican el motivo por el que se han decantado por esta opción respecto a su enlace

La advertencia de la familia de Edi Insua sobre su boda con Violeta Crespo

Edi Isnua y Violeta Crespo se han puesto muy seriamente con los preparativos de su enlace y han querido contar un importante avance que han hecho al respecto. Después de compartir la realidad de su relación, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ toman una importante decisión sobre su boda. Los creadores de contenido han querido sentarse frente a las cámaras de mtmad para contarlo todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Los influencers no han atravesado su mejor momento a nivel sentimental, hasta el punto de confesar que acuden juntos al psicólogo por el bien de su relación. Sin embargo, mientras intentan solucionar estos problemas, la madrileña y el gallego recuperan la ilusión cerrando algunos aspectos de cara a su enlace. Muy emocionados, explican el motivo por el que se han decantado por esta decisión.

“Lo tenemos claro”, aseguran muy emocionados. Aunque, en un principio, Edi Insua no estaba muy convencido de acceder a ello, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sincera por completo al explicar el gran cambio que van a hacer sobre su boda: “Siempre pensé de la forma contraria”.

Violeta Crespo y Edi Insua comparten nuevos detalles sobre su boda

