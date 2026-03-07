Fiesta 07 MAR 2026 - 17:42h.

Rocío Flores comienza como colaboradora de 'Fiesta' para comentar el paso de los supervivientes por Honduras: "Les diría que no abandonen porque será la mejor experiencia de sus vidas"

Rocío Flores, contundente, carga sin piedad contra el clan Campos: "Me han faltado el respeto"

Rocío Flores se ha estrenado como colaboradora de 'Fiesta'. La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha llegado al programa del fin de semana muy emocionada por encontrarse con Emma García, a quien pese a sus muchos años de experiencia en televisión no conocía personalmente: "La verdad es que estoy bastante nerviosa porque no conozco aquí a casi nadie, pero estoy con ganas".

Para Emma García también era especial tener a la nieta de Rocío Jurado por primera vez frente a frente: "Me ha hecho especial ilusión saber que ibas a colaborar con nosotros porque quería conocerte, hemos visto y oído tantas cosas sobre ti que tenía ganas de tenerte cara a cara y mirarte a los ojos".

Rocío comentará el paso de los supervivientes por Honduras

La sobrina de Gloria Camila Ortega se ha estrenado en el programa del fin de semana ahora que ha comenzado la nueva edición de 'Supervivientes'. Rocío comentará el paso de los concursantes por Honduras y ha aprovechado para recordar cómo fue su paso por el reality por excelencia:

"Supervivientes' saca lo mejor y lo peor de ti, si vas con una estrategia te acaban pillando, nadie aguanta fingiendo tanto tiempo y menos en esas condiciones. Yo tomé la decisión de ir a 'Supervivientes' sin hacer caso de lo que me decían en casa, yo iba con la mente fuerte, estaba en un momento de fortaleza. Me hice un escudo que no me permitía estar débil mentalmente. Yo viví ese concurso de una manera muy intensa, estuve tan al límite que me hizo crecer mucho, descubrí la gran fuerza mental que tenía, a mí ese programa me cambió la vida".