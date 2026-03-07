Fiesta 07 MAR 2026 - 16:47h.

¿Se reconciliará Isabel Pantoja con su hija Isa tras el acercamiento con su hijo, Kiko Rivera?

La reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: cronología de sus años de enfrentamiento

Es una de las noticias de la semana e, incluso, de lo que llevamos de año. Kiko Rivera e Isabel Pantoja se han reconciliado y han puesto fin a cinco años de distanciamiento. La tonadillera y el DJ han mantenido una conversación telefónica en la que han dejado a un lado sus diferencias y han acercado posturas a través de una charla "larga, emotiva y en la que se han hablado muchas cosas". Ahora todos se preguntan, ¿en qué lugar deja todo esto a Isa Pantoja? 'Fiesta' tiene los detalles al respecto.

Muchos han sido los que han reaccionado a esta inesperada noticia (desde Agustín Pantoja, a quien no le habría hecho ninguna gracia, hasta Jessica Bueno, quien reconoce que se quedó en shock). Pero si a alguien le afecta directamente esta reconciliación es a Isa Pantoja, pues ella también lleva años sin hablarse con su madre. Cuando el equipo del programa 'El tiempo justo' la llamó para saber su opinión, se quedó completamente descolocada porque no sabía nada y, para nada, se esperaba esta información: "Me he quedado en shock ahora mismo", llegó a confesar.

El próximo movimiento de Isabel Pantoja: reconciliarse con su hija

Los colaboradores de 'Fiesta' analizan en profundidad esta exclusiva de Almudena del Pozo y desvelan detalles de los motivos por los cuales Isabel Pantoja habría iniciado este acercamiento hacia su hijo. Hablan de un total de cuatro llamadas en realidad, las cuales se habrían producido a lo largo de la semana y comentan qué va a pasar ahora con la otra hija de la artista, con la que también lleva años sin mediar palabra. En este sentido, la periodista tiene algo que decir:

"A mí lo que me dicen es que Isabel Pantoja sabe perfectamente quiénes son sus hijos, sabe que tiene dos hijos, que son iguales, que son Kiko e Isa, y, como para ella son iguales, habrá movimientos en los próximos días", son las palabras de Almudena del Pozo al respecto. ¿Significa esto que Isabel Pantoja también va a propiciar un acercamiento con su hija? ¿Será ella quien de el paso de llamar a su hija para acercar posturas?

No todos los colaboradores presentes en el plató del programa presentado por Emma García opinan lo mismo, pues Kiti Gordillo quiere recordar que, históricamente, Isabel Pantoja nunca a tratado por igual a sus dos hijos, luego con toma en serio las palabras que la han trasladado a Almudena. Por su parte, Marisa Martín Blázquez apunta a que el motivo de la llamada de la Pantoja a Kiko era suficientemente importante como para haber llamado a sus dos hijos a la vez y Saúl Ortiz remata diciendo que él ha visto llora a la tonadillera por el enfrentamiento que mantiene con su hija. ¿Habrá, por tanto, una reconciliación entre madre e hija en los próximos días?