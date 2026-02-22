Fiesta 22 FEB 2026 - 20:28h.

¡Rocío Flores explota contra las Campos! Sin pelos en la lengua, la nieta de Rocío Jurado ha dado unas contundentes declaraciones frente a la prensa, en las que se ha referido a Carmen Borrego y Terelu Campos, íntimas amigas de su madre, Rocío Carrasco, a la que siempre han apoyado públicamente en su conflicto familiar.

Durante años, la familia Campos y Rocío Carrasco han tenido una relación muy estrecha. Una relación de amistad muy cercana que nació en los platós de televisión. Las Campos han sido un apoyo fundamental para Rocío, quien, en marzo de 2021, paralizaba al país con su polémico documental: 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'. Un durísimo testimonio en el que narraba el infierno que vivió durante años con su expareja, Antonio David.

Un documental por el que, Rocío Flores, tal y como aseguraba en su última entrevista para '¡De viernes!', se vio sometida a un juicio mediático. En concreto, por el duro episodio que relató Rocío Carrasco en el que aseguraba que terminó en el hospital tras una fuerte pelea con su hija. En ese mismo plató, la hija de Antonio David se enfrentaba a Terelu Campos a la que acusaba de tener conocimiento de la existencia del documental antes de su emisión.

Rocío Flores, sin piedad contra las Campos: "La inquina la tienen ellas conmigo"

Este fin de semana, Rocío Flores hablaba para Europa Preess sobre diversos temas de su vida. La nieta de Rocío Jurado explicaba que se siente en un buen momento de su vida y se mostraba muy feliz por haber podido contar su versión sobre el conflicto familiar en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.

Aparte de asegurar que a "estas alturas" no cree que sea posible un acercamiento con su madre, Rocío Carrasco, dedicaba unas contundentes palabras a las Campos: "La historia que han contado durante muchísimos años es mentira. Han sido personas que nunca he tratado", afirmaba la exconcursante de 'Supervivientes'.

"Ellas han hablado de mí lo que les ha dado la gana y más. Carmen Borrego, por ejemplo, ha hecho una portada hablando de mí. Ellas sí son personas que a mí me han faltado el respeto y que han hablado de mí, y yo nunca lo he hecho de ellas. Al final es más el problema que ellas tienen (...) La inquina la tienen ellas conmigo y no yo con ellas", añadía

"Son personas que siempre han tenido su postura muy clara y han hablado de más sin tener ni puñetera idea de mi vida porque al final son personas que no han vivido absolutamente nada conmigo. Ni tú, ni Alejandra, ninguna de las tres", sentenciaba, tajante, Rocío Flores.