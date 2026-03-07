Fiesta 07 MAR 2026 - 19:38h.

Christian Gálvez ha presentado en 'Fiesta' su última novela y Patricia Pardo le ha acompañado y sorprendido en directo

El presentador de Móstoles ha recordado "el momento más oscuro de su vida" en el que se vio sin trabajo, sin amor y sin fe en sí mismo: "Y entonces llegó Patricia, mi ángel"

Christian Gálvez está de enhorabuena con la publicación de su último libro. El presentador ha retomado una de sus grandes pasiones y ha publicado 'He vencido al mundo', una novela en la que se recrean los días previos a la crucifixión de Jesucristo y ambientada en Jerusalén en el siglo I.

La novela nace después de una profunda crisis personal de la que Christian Gálvez ha hablado sin tapujos en el programa de Emma García: "Yo llegué a perder la fe en Dios. En el año 2009 fui a Camboya a hacer un reportaje sobre turismo sexual, sobre pederastia, y todo lo que vi allí me hizo perder la fe en Dios, si Dios existía no podía ser alguien justo".

El presentador se ha emocionado al reconocer que recuperó la fe gracias al amor y más concretamente a la presentadora de Telecinco Patricia Pardo: "A mí Dios no me ha llamado por mi nombre, pero sí me ha mandado un ángel que se llama Patricia".

Christian Gálvez recuerda "su momento más oscuro"

Emma García le ha reconocido a Christian Gálvez que se emociona cuando habla con ellos porque nunca les ha visto así de emocionados:

"Es que nunca he estado así, Emma, Patricia es la mujer de mi vida. Mi suegra me enseñó que el amor y la fe no se esconden, y yo no pienso esconderlo. Patricia llegó a mi vida en un momento muy oscuro para mí, yo venía de quedarme sin trabajo por una orden judicial. Yo había perdido la fe en mí mismo, no sabía qué hacer con mi vida. Perdí la fe en el trabajo, perdí la fe en el amor, yo venía de un divorcio. Perdí la fe en la amistad. Y en medio de todo eso aparece ella y me hace recuperar primero la fe en mí mismo, y después en todo lo demás. Ella es la mujer de mi vida, mi compañera, la madre de mi hijo, la inspiración de mis libros".

Christian Gálvez se ha puesto muy serio al reconocer que los inicios de su historia de amor, pese a que ahora son una de las parejas más sólidas del panorama del corazón, fueron muy duros:

"Pati y yo hemos vencido al mundo a pesar de las dudas, de las mentiras, de los clickbait, de periodistas extorsionando... hemos demostrado que el amor vence a cualquier cosa".

Para sorpresa del presentador, Patricia Pardo hacía aparición en plató y, algo sonrojada, reconocía que el madrileño es, junto a sus hijos, "la luz de su vida".