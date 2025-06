Fergó se ha abierto como nunca en 'Madres: desde el corazón', el programa de Mitele presentado por Cruz Sánchez de Lara

Ya puedes ver íntegra y a la carta la desgarradora entrevista a Nuria Fergó en 'Madres: desde el corazón'

Nuria Fergó no lo ha tenido fácil. Detrás de los escenarios, la música, la televisión y la fama, la vida de la cantante ha estado marcada por episodios dolorosísimos a los que ha tenido que enfrentarse. Desde su complicado embarazo y su ruptura con el padre de su hija tan solo 10 días después de dar a luz hasta el doloroso proceso de custodia. La artista llegó a plantearse renunciar a todo, a su pequeña Martina, por la difícil situación que estaba viviendo. Pero la de Nerja "tiré para adelante y volví a creer en mí". Y lo logró.

Ahora, más de una década después de convertirse en madre, Fergó se ha abierto como nunca en el primer episodio de la segunda temporada de 'Madres: desde el corazón', el programa de Mitele presentado por Cruz Sánchez de Lara en el que la periodista entrevista a mujeres destacadas del panorama nacional sobre su experiencia con la maternidad. A lo largo de las entregas, la producción de Tesseo Producciones da voz a conocidas personalidades que comparten sus experiencias sobre la conciliación y la lucha diaria por sus hijos. Aquí puedes ver la entrevista entera de Nuria Fergó en vídeo.

La boda

Nuria contrajo matrimonio con el empresario y productor musical José Manuel Maíz en 2010. La ceremonia se celebró en la Capilla de Santa Ana del Palacio Real de La Almudaina en Palma de Mallorca, y contó con la presencia de más de 200 invitados, incluyendo a sus compañeras de 'Operación Triunfo' Rosa, Chenoa y Gisela como damas de honor. Todo parecía ser su boda de ensueño, sin embargo, no fue así. "Fue la boda de los sueños de otra persona", revela ahora en el espacio de Mediaset.

Meses después del enlace nupcial, "te crees que teniendo esto vas a estar bien y te agarras un palo ardiendo, hasta que aprendes que eso no te da la felicidad", señala, rememorando que, por aquel entonces, era "una niña que quería ser perfecta, que no quería fallar en nada", pero que, a causa de eso, "me he dado cuenta que no he disfrutado lo que tenía que disfrutar por querer ser perfecta. Por machacarme".

El momento del embarazo

Es entonces cuando, viviendo en Mallorca junto a su marido, con quien ya "no estaba bien", llegó la noticia de su embarazo. "Martina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija. Pero el embarazo como madre no fue bonito para mí. Me sentí muy sola porque no estaba la relación bien. Y a eso añádele la bursitis que tuve durante la gestación, que fue lo peor".

Pese a todo, Martina vino al mundo, y fue en ese mismo instante cuando la intérprete de 'Con Permiso' decidió dar un vuelco a su vida. "Se lo agradeceré toda la vida a Martina porque me dio la fuerza para irme de ahí", cuenta visiblemente emocionada. A los 10 días de dar a luz se fue de casa, rompió el matrimonio con Maíz y regresó a su tierra natal, donde estuvo ocho años dedicada en cuerpo y alma al cuidado de su hija.

Vuelta a la música, mudanza a Madrid y la custodia

Tras casi una década asentada en el municipio de Málaga, fue el marido de Boris Izaguirre quien le dio "ese impulso" para abandonar su tierra natal, irse a Madrid y retomar su trayectoria en la industria musical. "Me busqué piso en Madrid y me fui, pero lo hice sola. No me pude ir con la niña. Me pusieron piedras en el camino y se quedó en Nerja porque necesitaba el permiso del padre para cambiarla de colegio", explica al borde de las lágrimas. Entonces, llegó el gran problema: un enfrentamiento legal en los juzgados de Palma de Mallorca. Maíz le pidió la custodia completa.

"Al final el padre recula y no pide la custodia porque pasan cosas, pero me lleva a juicio igualmente y es cuando salta a la prensa, contando que me había denunciado porque me había llevado a mi hija a Madrid sin su consentimiento, cuando eso era falso. Y yo no he salido a defender eso porque no quería entrar al trapo, pero consiguieron dañar mi imagen".

En medio de toda esa vorágine legal y familiar, Fergó estuvo a punto de renunciar a todo. "Llegué a un punto en el que pensé en tirar la toalla. No podía más", confiesa a Sánchez de Lara rota en llanto. "No me dejaban avanzar, no podía ir a contracorriente constantemente, y creí que quizá el destino quería que no tuviera a mi hija y que siguiera con mi vida". Pero, al final, "la niña tenía que quedarse conmigo".

"Me dijeron que pensara en la niña, así que tiré para adelante. Pedí ayuda a una amiga coach y me ayudó a volver a creer en mí y a coger fuerza". Y lo consiguió. Se fue con su hija a Madrid, y es en la capital española donde residen madre e hija desde hace cinco años.