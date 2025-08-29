Juan Arcones 29 AGO 2025 - 08:30h.

Halle Berry se ha visto inmersa en continuas batallas legales con sus exparejas, con acusaciones de racismo y abuso de por medio

La reinvención de Halle Berry, una pionera a la que le costó demasiado desprenderse de etiquetas

Los matrimonios en Hollywood no siempre funcionan bien. Si en el mundo “normal” ya cuesta gestionar ciertas cosas y comportamientos, imagina en una industria que todo lo mira con lupa, y que tienes continuamente a la prensa y las redes sociales siguiendo cada uno de tus pasos. Cuando hay decisiones difíciles, sobre todo con hijos de por medio, es difícil de gestionar, y puede dar lugar a enfrentamientos terribles. Algo así ha ocurrido con Halle Berry y su matrimonio con el también actor Olivier Martinez.

La actriz lleva viviendo desde hace más de una década batallas legales por la custodia de sus dos hijos, algo que ha marcado por completo su vida personal, con episodios cargados de tensión, acusaciones cruzadas y decisiones judiciales muy complejas. Su primer problema llegó con la custodia de su hija Nahla, fruto de su relación con el modelo Gabriel Aubry.

Berry intentó llevarse a la pequeña a Francia, buscando protección frente al acoso de los paparazzi, y elogiando el sistema legal francés como un entorno más seguro para criarla. Como ella misma dijo: “Cuando fui a los tribunales pidiendo la custodia de mi hija para podernos ir a vivir a Francia lo hice pensando en lo mucho que mejoraría nuestra vida, especialmente a la hora de sentirnos protegidos del acoso”, confesó en una entrevista para El País.

La disputa terminó en 2012 con un fallo judicial que le prohibió trasladar a Nahla fuera del país, momento tras el cual todo empezó a escalar de manera dramática: se filtraron documentos que contenían declaraciones muy duras, donde Berry acusaba directamente a Aubry de discriminación racial hacia su hija birracial, y afirmaba que "criticó mi cuerpo de maneras totalmente degradantes para una mujer”.

También denunció que había intentado alterar el aspecto natural de Nahla, acusando a Aubry de intentar "blanquear" a su hija mediante el alisado y tinte de su cabello, algo que, explicó, “podría causarle un conflicto sobre su identidad”.

En junio de 2014, un tribunal determinó que Berry debía pagar 16.000 euros mensuales de manutención, más 115.000 euros retroactivos y 300.000 euros en costas legales, una cifra que ella calificó posteriormente como “extorsión” y que con el tiempo logró reducir. Finalmente, un alto funcionario judicial comunicó que la pareja había alcanzado un acuerdo “amistoso” tras la sesión privada en la corte, una solución que hasta entonces parecía lejana. Pero es que después de iniciar una nueva relación con Olivier Martinez, este y Aubry llegaron a las manos tras un altercado en la casa de Halle Berry en California, algo que, durante mucho tiempo, dificultó el proceso judicial.

Una nueva batalla judicial

La segunda gran batalla legal de Berry fue por la custodia de su hijo Maceo, nacido de su matrimonio con el actor Olivier Martínez. El divorcio, iniciado en 2015, concluyó finalmente en agosto de 2023 luego de ocho años de peleas legales. El acuerdo al que llegaron incluía custodia conjunta y establecía que Berry pagaría 8.000 dólares mensuales en manutención infantil, además de cubrir toda la educación privada del niño y otorgar a Martínez un 4,3 % de cualquier ingreso que ella obtuviera por encima de los 2 millones de dólares.

Sin embargo, las tensiones no quedaron ahí. Berry acusó a Martínez de terminar unilateralmente con las sesiones de terapia de co-parentalidad acordadas, sin informarle a ella ni al terapeuta. Ella sostuvo que eso perjudicaba a Maceo y a su relación como co-padres, reclamando ante el tribunal que se hiciera cumplir el acuerdo original. En sus propios escritos judiciales, Berry describió cuánto había invertido en ese conflicto: más de 200.000 dólares, incluidos 80.000 dólares pagados voluntariamente para ayudar con los gastos legales de Martínez. A pesar de sus esfuerzos por comunicarse y buscar solución de manera pacífica, dijo en declaraciones a Page Six que él había sido “muy difícil e inmóvil en todos los temas importantes relativos a Maceo”.

Aunque Martínez insistió en que ella utilizaba su riqueza para presionarlo legalmente, el sistema judicial pareció respaldar las críticas de Berry: se dictaminó que Martínez no aportó razones válidas para evitar las sesiones y quería demorar el proceso indefinidamente mientras ella debía continuar trabajando. “No tengo el lujo de tomar meses libres”, alegó Berry. En documentos presentados en agosto de 2024, Berry incluso solicitó la custodia exclusiva o, al menos, poder de decisión definitivo sobre la educación, salud y tratamiento terapéutico del niño, alegando que Martínez priorizaba el deporte sobre las necesidades psicológicas y escolares de Maceo.

Desde 2020 mantiene una relación estable con el cantautor Van Hunt y, como este también tiene un divorcio a sus espaldas, no tienen prisa por casarse. “No tenemos que casarnos para dar sentido a nuestro amor. En absoluto”, afirmó la actriz en una revista reciente a la revista People. Aunque Van Hunt le pidió matrimonio hace muy pocas semanas. Mientras, Halle Berry sigue tratando de reconducir su carrera continuamente. Uno de sus últimos estrenos ha sido la película de terror ‘Nunca te sueltes’. Y tiene otras cuatro más en pre-producción.