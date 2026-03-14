Antía Troncoso 14 MAR 2026 - 00:07h.

Lydia Lozano no entiende la actitud de Irene Rosales al escuchar las dura palabras de Kiko sobre su ruptura con ella y le pide que se plante

La petición de Irene Rosales a Isabel Pantoja tras su reconciliación con Kiko Rivera: "No quiero que eso lo sufran mis hijas"

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Después del ‘Scoop’ emitido la semana pasada en '¡De viernes!', en el que Irene Rosales se sinceraba como nunca sobre su relación con Kiko Rivera y las numerosas infidelidades que sufrió en su matrimonio con él, la sevillana se sentaba en el plató de nuestro programa para responder a todas las preguntas que quedaron en el aire. Durante la entrevista, Lydia Lozano se mostraba contundente y le pedía que se plantase contra el DJ.

El pasado viernes, Irene Rosales se pronunciaba por primera vez sobre su ruptura con Kiko Rivera, confesando haberse "sentido humillada" por su exmarido, quien en once años de matrimonio le fue infiel múltiples veces. Una de ellas, y las más dolorosa según Irene, la que coincidió con la enfermedad y fallecimiento de su madre. Ahora, la exnovia del hijo de Isabel Pantoja se enfrentaba en el plató a todas las preguntas e incógnitas que quedaron en el aire.

Lydia Lozano pide a Irene que se plante contra Kiko: "No te puedes quedar callada"

Era justo después de ver las imágenes de las durísimas declaraciones de Kiko Rivera en las que, al hablar sobre su ruptura con Irene Rosales, aseguraba que "ya no sentía ningún deseo" por ella, cuando se producía un momentazo protagonizado por Lydia Lozano. Y es que la colaboradora no entendía que la sevillana no se muestre más dura con su exmarido, en especial, después de cómo este habló sobre el fin de su matrimonio.

"Quiero que digas cuatro cosas. No te puedes quedar callada después de las burradas que ha dicho", le pedía Lydia Lozano a la invitada: "Lleva ofendiéndome once años en un matrimonio. No me sorprende", respondía Irene Rosales.

Las aplaudidas palabras de Lydia Lozano a Irene

Esta contestación no convencía a la colaboradora, que, tajante, le decía a Irene: "Esto fue en directo y esto luego se cuelga en Internet. Tanto que decís por los niños, que te respete ya no solo como mujer, sino como madre". Unas palabras, que eran ampliamente aplaudidas por el público del plató y a las que Irene contestaba: "Si no te digo que estoy de acuerdo, estoy mintiendo, porque no me estaría respetando como mujer".

"No eres capaz de decir: lo ha hecho mal, me ha humillado...", señalaba Antonio Rossi, a lo que Irene aclaraba, contundente: "Es una lucha que ya he tenido internamente conmigo. Que yo me cabree por esto ahora es envenenarme y no avanzar. De la única manera que avanzo es como lo estoy haciendo, que es ser plenamente feliz y saber lo que quiero y lo que no quiero, y desde luego que estoy acertando".