Tras siete semanas de juicio, la fiscalía también ha solicitado medidas de destinadas a proteger a las presuntas víctimas, como una orden de alejamiento

La cárcel en la que se encuentra Marius Borg: 240 reclusos, un programa de salud sexual y una visita a la semana

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Novedades en el caso de Marius Borg. La Fiscalía noruega ha solicitado siete años y siete meses de prisión para el hijo de la princesa heredera Mette-Marit, acusado de 40 cargos.

Tras siete semanas de juicio, el fiscal estatal Sturla Henriksbø ha exigido este miércoles, 18 de marzo -penúltimo día del juicio-, que el joven de 29 años sea declarado culpable de 39 de los 40 delitos descritos en la acusación, después de que se revocara una de las violaciones de la orden de alejamiento.

Entre los delitos, destacan cuatro presuntas violaciones, varios delitos de abuso sexual y conducta sexual inapropiada, episodios de violencia física contra exparejas, amenazas y quebrantamiento de órdenes de alejamiento. Høiby se ha declarado culpable de 24 cargos, pero también inocente de los cargos graves, incluidos violación y agresión.

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La fiscalía también ha pedido medidas de destinadas a proteger a las presuntas víctimas, como una orden de alejamiento de dos años respecto a una de ellas.

Además, ha reclamado que le confisquen varios dispositivos, entre ellos tres iPhones y un MacBook, y que se le retire el permiso de conducir durante un período de dos años.

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Asimismo, han señalado que Marius "debería recibir una pena de prisión" ya que cuenta con antecedentes.

Ya que el hijastro del heredero al trono noruego Haakon ha permanecido en prisión preventiva, se le descontarían esos 63 días de la condena.

Tal y como han indicado los medios noruegos, ahora les corresponde a los jueces decidir cuál será la sanción final. Se prevé que transcurrirán varios meses antes de que se conozca el veredicto.

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"La presión mediática a la que he sido sometido me ha borrado como persona. Ya no soy Marius. Soy un monstruo", confesaba ante el juez entre lágrimas durante una de las sesiones del proceso judicial, tal y como informó la prensa noruega.

La causa abarca hechos que presuntamente ocurrieron desde 2018 hasta 2024, año en el que fue detenido tras una supuesta agresión a una de sus exparejas.

Durante todo el juicio, no se ha divulgado ninguna fotografía del joven, ya que el propio Marius solicitó que se prohibiera tomar fotografías o grabar imágenes suyas.

La monarquía, mientras tanto, ha intentado mantener la normalidad institucional, mientras el caso de Marius eclipsa gran parte de la atención mediática.