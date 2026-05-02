Sergio Delgado 02 MAY 2026 - 19:01h.

No avisar puede generar conflictos laborales, especialmente si la empresa interpreta la ausencia como una falta injustificada

Ángela Esteban, experta en estrés, explica el aumento de las bajas laborales en jóvenes: "En poco tiempo se sienten saturados"

Compartir







Las bajas médicas están a la orden del día en España. Cada año se registran millones de procesos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente laboral, según datos de la Seguridad Social.

Sin embargo, desde 2023 existe una normativa que ha cambiado la forma en la que se comunican estas situaciones a las empresas. Este cambio ha generado dudas entre muchos trabajadores sobre qué ocurre si no informan a su empresa de que están de baja.

PUEDE INTERESARTE Aviso especial de la Seguridad Social para quienes hayan tenido un hijo recientemente

El Real Decreto 1060/2022, que entró en vigor en abril de 2023, modificó el sistema tradicional de comunicación de las bajas médicas. Antes de esa fecha, el trabajador tenía que entregar personalmente a la empresa los partes médicos expedidos por el sistema sanitario. Con la nueva normativa, ese trámite desaparece.

“Con la entrada en vigor del Real Decreto 1060/2022 se eliminó la obligación del trabajador de entregar los partes médicos a la empresa”, explica Hilda Irene Arbonés Lapena, profesora colaboradora de los Estudios de Derecho de la UOC y abogada especialista en derecho laboral y extranjería.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo funciona ahora la comunicación de las bajas médicas

El nuevo sistema se basa en una comunicación automática entre administraciones. Cuando un médico del sistema público o de una mutua emite un parte de baja, el documento se envía directamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Posteriormente, este organismo remite la información a la empresa de forma telemática.

Este procedimiento pretende simplificar trámites burocráticos y evitar que los trabajadores tengan que desplazarse únicamente para entregar documentación médica. Sin embargo, el cambio ha provocado confusión sobre las obligaciones del empleado. “Desde ese momento, el Servicio Público de Salud o la mutua remite los partes al Instituto Nacional de la Seguridad Social y este los comunica automáticamente a la empresa”, añade la experta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A pesar de esta automatización, la legislación laboral mantiene una obligación fundamental por parte del trabajador: comunicar su ausencia. El hecho de que la empresa reciba el parte médico por vía administrativa no elimina el deber de informar de que no se acudirá al puesto de trabajo.

El deber de comunicar la ausencia al trabajo

El Estatuto de los Trabajadores establece que los empleados deben actuar con diligencia y cumplir con las obligaciones derivadas de su relación laboral. Entre ellas se encuentra informar a la empresa cuando no se puede acudir al puesto por motivos de salud.

“Aunque ya no exista obligación de entregar los partes médicos, no desaparece el deber básico del trabajador de comunicar que no puede asistir al trabajo”, matiza la especialista.

En la práctica, esta comunicación puede realizarse mediante distintos canales: una llamada telefónica, un correo electrónico, un mensaje a recursos humanos o cualquier medio habitual dentro de la empresa. Lo importante es que el empleador tenga conocimiento de la ausencia.

No avisar puede generar conflictos laborales, especialmente si la empresa interpreta la ausencia como una falta injustificada. En casos extremos, la reiteración de ausencias sin comunicación podría derivar en sanciones disciplinarias o en despido.

“La obligación de actuar con diligencia exige informar a la empresa de la imposibilidad de acudir al trabajo, aunque el parte médico llegue por vía telemática”, dice la experta.

Por ello, se recomienda informar siempre a la empresa en cuanto se recibe la baja médica. Este gesto evita malentendidos y garantiza que la organización pueda reorganizar el trabajo mientras dura la incapacidad temporal.