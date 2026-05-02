Sally ha sido informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv

Denuncian torturas a los activistas español y brasileño, Thiago de Ávila y Saif Abukeshek, tras ser capturados por el Ejército de Israel

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El activista palestino-español Saif Abukeshek se encuentra en buen estado de salud aunque en estado de 'shock' tras ser arrestado por Israel el pasado jueves en aguas internacionales y ha iniciado una huelga de hambre, según ha explicado a EFE su mujer, Sally.

Sally ha sido informada de estos detalles por personal del consulado español en Tel Aviv, que han tenido este sábado un primer contacto con el ciudadano español quien, junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido trasladado a Israel tras ser arrestados en aguas cercanas a Grecia cuando participaban en la Global Sumud Flotilla.

El encuentro entre el personal del consulado y Saif no ha durado más de 10 minutos y ha servido para confirmar que se encuentra en un estado "correcto" de salud, pese a presentar algunas "pequeñas heridas".

"Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas", afirma Sally

Sally ha asegurado que su marido no tenía intención de llegar a Gaza con la Global Sumud Flotilla para evitar peligros y que él navegaba en una embarcación que hacía funciones de observación. Su voluntad era facilitar servicios logísticos, como ya hizo en la primera flotilla que zarpó de Barcelona hace unos meses, cuando sólo avanzó hasta un puerto italiano y no continuó el viaje más allá.

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"Está en estado de shock. Se ha lamentado de que ayer fue el cumpleaños de una de sus hijas y que no pudo ni llamarla para felicitarla", se ha quejado Sally.

"El es sólo un activista humanitario", resalta su mujer

Sally ha reclamado la puesta en libertad de Saif, que nació en el campo de refugiados de Askar, en Nablús, y lleva años viviendo en Barcelona con su mujer y sus tres hijos. "El es sólo un activista humanitario, que siempre ha trabajado para defender al pueblo palestino", ha dicho su mujer.

En esta línea, ha hecho un llamamiento al Gobierno español para hacer "todo lo posible" para conseguir su liberación, y ha pedido a la sociedad civil que haga presión con protestas ante embajadas y consulados de Israel para poner fin a "la violencia que ejerce Israel sobre los ciudadanos palestinos".

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Israel los acusa de tener lazos con Hamás

El Ministerio de Exteriores de Israel ha acusado a estos dos activistas de mantener lazos con la organización militante palestina Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) que, según afirma, ha sido catalogada como terrorista por Estados Unidos.

Sally ha dicho desconocer por qué se trata de vincular a su marido con esta organización y ha circunscrito su papel al apoyo que brindaba a la Global Sumud Flotilla, "un movimiento de la sociedad civil cuyos actos y movimientos son legales". "No están violando ninguna ley, lo que quieren hacer es llevar ayuda humanitaria a Gaza", ha indicado.

Asimismo, ha asegurado que Abukeshek fue "maltratado" cuando fue abordado en el barco, donde le dejaron "solo", con las manos atadas tras la espalda y los ojos vendados, según su relato.

Sally ha añadido que la situación que vive su marido no debe hacer "olvidar" el sufrimiento que se padece en Palestina y en Gaza. "Tenemos que hablar de ello y seguir trabajando por la lucha del pueblo palestino", ha concluido.