Muere la influencer Carol 'The Warrior' a los 23 años: su familia ha relacionado su enfermedad con "un acto de brujería"

La influencer colombiana Carolina Reyes, o ‘The Warrior’ como es conocida a través de redes sociales, falleció este pasado martes como consecuencia de una larga lucha contra una enfermedad pulmonar. Llevaba varios meses con ella, pero finalmente ha terminado muriendo.

Publicaba uno de sus últimos posts hace una semana, de un viaje que hizo a Brasil hace apenas unas semanas, con motivo de una mejoría muy notoria. Su propia familia es quien ha confirmado su muerte a través de su perfil en Instagram con un comunicado donde informan de su fallecimiento: “Con mucho dolor anunciamos que tristemente partió con el señor el 11 de marzo del 2026. Les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos”.

“Quien fue una guerrera, una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó. El resto de información sobre todo lo relacionado con el acontecimiento, le estaremos publicando en sus redes sociales oficiales. Gracias por amarla, apoyarla y demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas. Así mismo esperamos que sea su despedida”.

Sus últimas palabras sobre su enfermedad

Con apenas 24 años, la empresaria, ha fallecido tras pasar por una enfermedad que afectaba a todo su sistema respiratorio. Hace unas semanas que la joven informó de algunos de sus síntomas a través de sus historias. “No saben cómo estaba mi tío, destrozado por verme con este dolor, me tenía que bañar, que ponerme la ropa, todo”, según recogen medios como ‘Infobae’. Esta fue una de las últimas informaciones que transmitió ella misma sobre su enfermedad.

Algunos medios como ‘El Heraldo de México’ confirman que podría tratarse de un cáncer de pulmón tan avanzado que fue fulminante en apenas unos meses. Sin embargo, sus familiares hablan de que su enfermedad deriva de causas espirituales, concretamente de un acto de brujería.

Durante unas semanas parecía que la joven se recuperaba de su enfermedad y pudo hacer ese viaje a Brasil que enseñó en su última publicación en Instagram. No obstante, cuando regresó a su vivienda, empezó a empeorar, por lo que tuvo que acudir al hospital y ser ingresada al sufrir una grave complicación que le hizo fallecer.