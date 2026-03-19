Natalia Sette 19 MAR 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aparece en sus 'stories' completamente destrozada tras descubir que se le está cayendo el pelo

Keyla Suárez, de 'La isla de las tentaciones', presenta a su madre

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Keyla Suárez ha aparecido en sus redes sociales completamente destrozada. La soltera favorita de Adrián Blanch en ‘La isla de las tentaciones’ rompe a llorar ante la cámara y pide ayuda desesperada a todos sus seguidores por un problema que tiene que ha descubierto recientemente.

Desde que saltó a la fama por su relación con el exnovio de Naomi Asensi, la exconcursante de ‘Solos’ ha creado una comunidad muy unida en sus redes sociales. Es por ello que cada vez que tiene un problema, acude a sus seguidores para pedir ayuda. Lo que no se esperaba la influencer es que tuviera que acudir debido a un motivo tan grave.

“Estoy temblando, me va a dar algo”, ha comenzado diciendo en un ‘reel’ en su Instagram. En el video se puede ver a Keyla con las manos temblorosas, muy nerviosa y afectada. “Vi que en la ducha se me estaba cayendo un montón el pelo”, continúa contando. Cuando ve esto, algo no le cuadra. La canaria lleva meses cuidándose mucho su cabello, pues su objetivo el tener una larga melena.

“El pelo lo estoy cuidando muchísimo. Llevo como dos meses tomándome tratamientos naturales para que el pelo me crezca fuerte”, ha explicado incrédula. En un primer momento, la creadora de contenido se quedó en shock pues, después del empeño que estaba poniendo en cuidarlo, no se podía creer lo que estaba viendo.

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Pero lo peor llegó cuando cogió un espejo para mirarse la parte de atrás de la cabeza. “Me estoy quedando calva, tengo un calva”, ha dicho completamente desesperada. Keyla no puede dejar de llorar y no entiende qué ha podido pasar. “Ya pedí cita con el médico, no sé por qué me está saliendo. Llevo una época de mucho estrés pero no sé qué me está pasando”, ha dicho con honestidad.

La influencer enseña, a través de una fotos, las partes de su cabeza que están sin pelo. “Esto es un desastre, no puedo ni mirarlo”, dice mientras rompe de nuevo a llorar. En las imágenes se aprecia claramente la calva de la que habla Keyla. “Por favor, si me pueden decir qué hacer hasta que el médico me llame, se los agradecería un montón”, ha terminado diciendo.

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Sus seguidores no han tardado en llenar sus comentarios de mensajes de apoyo y consejos. Todos coinciden en que podría ser una alopecia areata causada por el estrés. Le han recomendado que acuda de inmediato al médico y la han tranquilizado asegurando que su problema tiene solución.

Horas más tarde, una vez más tranquila, ha publicado unos ‘stories’ explicando por qué para ella su pelo es tan importante. “Para mi el pelo tiene mucho trasfondo. Me da una disforia terrible y para mi como mujer trans el pelo es muy importante. Son años de esfuerzo, es identidad y es promesa”, ha dicho con total sinceridad. Es por ello que le da tanta pena y angustia lo que está pasando.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ espera ponerle solución pronto al problema y que la calva que ya tiene no siga creciendo. Hasta entonces, agradece a sus seguidores todos los consejos que puedan darle. “Gracias por todos los consejos chicas, los apunto. El sábado tengo cita con la doctora así que les iré contando los procesos x si alguna está pasando por lo mismo. Yo sigo en shock”, ha terminado diciendo.