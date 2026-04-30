Rocío Molina 30 ABR 2026 - 11:23h.

El exconcursante de 'GH VIP' valora el movimiento que ha hecho su hermana Anita al 'quitarse' el apellido Matamoros a partir de ahora

Anita Matamoros decide 'quitarse' el apellido de su padre y explica el motivo: "Quiero que mis hijos se apelliden Giaever"

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Javier Tudela se ha pronunciado sobre la comentada decisión de su hermana Anita de 'quitarse' el apellido Matamoros y cambiarlo por Giavert (el de su progenitora). Para el exconcursante de 'GH VIP' este cambio lo ve comprensible y ha ido más allá indicando lo que piensa cuando los periodistas de Europa Press le han preguntado directamente y antes de que su madre Makoke se siente a hablar en su entrevista en '¡De Viernes!'.

Arropado por Marina Romero y sin dejarse ningún tema en el tintero de todos los relacionados con su familia, Javier Tudela ha reaparecido en la inauguración del nuevo espacio gastronómico del Parque Warner de Madrid, 'Don Gonzáles, Taquería' después de verle hace unos días acompañando a su madre a los juzgados. Y en esta intervención, el exconcursante de 'GH VIP' ha justificado la drástica decisión de su hermana que marca un antes y un después en plena guerra mediática y judicial de sus padres.

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El priorizar el apellido materno es algo que Javier Tudela cree que es una buena decisión, independientemente de que esto pueda provocar reacciones en su padre Kiko Matamoros. "Giaver no hay en España más que 18 personas y creo que todos son de mi familia. ¿Cómo no lo vas a elegir? Estamos locos", ha respondido tajante el hijo de Makoke, destacando que es una buena seña de identidad y que aporta más valor y marca personal para su hermana.

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Destacando que el tiene un "toque picante y sarcástico" para hacer un guiño al local, Javier Tudela ha recalcado que él no ve ninguna polémica a este cambio y que pese a lo que le digan a Anita él ve este movimiento como una "buena elección". En sus declaraciones, el hijo de Makoke se ha mostrado tajante y ha insistido en que esto se trata de una decisión personal de lo que no hay que buscar más explicaciones.

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Frente a la guerra judicial y mediática que su madre mantiene con Kiko Matamoros, Javier Tudela ha sentenciado la situación que están viviendo y ha dado su opinión también de cómo actuar ante lo que él llama "gente tóxica".

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"Al final llegas a un momento en tu vida que las cosas te dejan de afectar, además cuando has vivido tanto. En todos los sentidos, hablo sobre todo más laboral. Hay gente tóxica y lo que hay que hacer es que te la resbale. De verdad, yo animo a la gente que suelte, que si hay cargas, que suelten, que sean más felices. Que se sienten y... Y ya está, de verdad, hay que ser felices en la vida". ha contado en esta intervención en la que ha dado sus puntos de vista.