Lorena Romera 30 ABR 2026 - 13:49h.

La modelo ha presentado su nueva aventura laboral, tres meses después del nacimiento de sus mellizos

El futbolista Juan Iglesias estalla contra Mikel Oyarzabal tras una tangana que afecta directamente a Estela Grande

Compartir







La vida de Estela Grande ha dado un giro de 180 grados en estos últimos meses. Tras el nacimiento de sus mellizos, Luca y Liah, la que fuera concursante de 'GH VIP' se ha volcado por completo en su faceta como madre primeriza. Sin embargo, tres meses después de dar a luz, la modelo ha anunciado el lanzamiento de un nuevo proyecto profesional, sorprendiendo a sus seguidores con esta inesperada noticia.

A través de sus redes sociales, la madrileña de 32 años ha explicado que recupera la esencia de su pasado, pero con un formato renovado. "Sigue mi Estela, vol. 2", presenta la influencer, haciendo un guiño directo al canal que ya tuvo en mtmad hace años. En esta ocasión la pareja de Juan Iglesias ha escogido Youtube como la plataforma para mostrar esta nueva etapa. "Bienvenidas a mi canal. Vais a acompañarme en este nuevo capítulo de mi vida… Solo puedo adelantaros que se viene fuerte. Nos vemos cada domingo. ¡¿Me oís gritar?!", ha anunciado muy emocionada.

Consciente de que su día a día ha cambiado radicalmente y de que muchas veces apenas tiene tiempo, la que fuera mujer de Diego Matamoros ha bromeado sobre su capacidad para conciliar: "Es muy fuerte, la verdad. Además, como casi no tengo jaleíto en casa... Pues me meto en más cosas. Pero de verdad siento que puedo enseñaros tantas cosas. Creo que os va a encantar el contenido que tengo preparado para vosotras. Ojalá lo disfrutéis, os guste y, sobre todo, nos acompañemos mucho".

En este primer vídeo de presentación, la influencer se muestra más transparente que nunca. "Soy Estela. Soy mamá, soy mujer, soy amiga. Soy muchas cosas. Os abro las puertas de mi vida para compartir este nuevo capítulo juntas", explica ante la cámara. Con este proyecto, promete abrir una ventana a su cotidianidad para mostrar cómo son sus rutinas desde que se convirtió en madre de sus mellizos: desde cómo prepara sus almuerzos, paseos con su madre, encuentros casuales con sus amigas hasta ordenar la casa mientras atiende a los bebés.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de sus seguidores. Tras ver la oleada de reacciones positivas, Estela Grande ha compartido un mensaje de agradecimiento. "Sobre mi nueva vida en Youtube, gracias por la acogida de la noticia. Sois tantas las que me habéis dicho que me veíais ya en 'Sigue mi Estela', que... guau, se me pone la piel de gallina de leeros y de recordar esa etapa", ha reconocido. Ahora, tras el lanzamiento de este nuevo proyecto profesional, sus seguidores tendrán una cita con ella cada domingo.