Lorena Romera 30 ABR 2026 - 11:53h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' hace saltar las alarmas sobre su estado de salud y un posible embarazo

Marina García se sincera sobre el delicado momento que atraviesa su relación con Jesús Sánchez

Compartir







Marina García ha tenido un terrible susto mientras entrenaba. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha perdido el conocimiento en el gimnasio. A través de su perfil de Instagram, la sevillana de 27 años ha explicado que se "ha desplomado" y que se ha despertado rodeada de gente, todavía en el centro deportivo. Un incidente que ha disparado todas las alarmas sobre su estado de salud y también sobre la posibilidad de un embarazo. Algo sobre lo que ella misma reconoce que tiene dudas.

Aunque la creadora de contenido admite que ha sido un momento "tierra trágame" y un auténtico "apuro", sus seguidores lo han percibido como algo mucho más preocupante. Según sus propias palabras, el desvanecimiento ha sido repentino y la ha dejado completamente fuera de juego durante unos instantes. "Drama del día. He perdido el conocimiento en el gimnasio, he hincado las rodillas y me he desplomado en el suelo", ha relatado a través de sus stories de Instagram.

Un episodio que ha provocado que sus incondicionales se queden muy preocupados y pendientes a cualquier última hora sobre su estado de salud. "Cuando he abierto los ojos estaba tumbada con todo el gimnasio alrededor mirándome. Es la primera vez en mi vida que me pasa esto", ha explicado la pareja de Jesús Sánchez, que ha intentado buscarle una explicación a este síncope, atribuyéndolo a un posible sobreesfuerzo físico tras un periodo de inactividad.

PUEDE INTERESARTE Críticas a Marina García por su vestido para el primer día de la Feria de Abril de Sevilla

"Quiero pensar que es por la vuelta a hacer deporte después de casi dos semanas, por una bajada de azúcar o no sé, la verdad que no lo sé", expresa. Pero las redes sociales han tardado poco en encontrar otra posible causa. Así se lo ha hecho saber un usuario, que le ha dado un consejo que ha resonado con bastante fuerza para ella: "Hazte un test de embarazo".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lejos de ser algo que le haya molestado, a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha parecido algo completamente coherente. Tanto es así, que ha comentado: "Mi bandeja de mensajes y mi subconsciente están sincronizados", dando a entender que ella también tiene ciertas dudas sobre la posibilidad de un embarazo. Tras esta confesión, Marina García ha reconocido que se encuentra mejor y que "bicho malo nunca muere".