Rocío Molina 30 ABR 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'GH' reivindica su físico con orgullo tras recibir un duro ataque y toma medidas

Elsa Mateos, de 'Gran Hermano', presume de figura con su posado más explosivo: "Me siento brutal"

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Las últimas fotos con las que ha aparecido Elsa Mateos en su perfil oficial de Instagram están dando mucho de qué hablar. La exconcursante de la decimonovena edición de 'Gran Hermano' ha causado furor con su posado más explosivo, pero lo que no se imaginaba la de Bilbao es que se encontraría con algunas críticas muy dañinas a las que ha respondido y por las que ha tomado una drástica decisión.

Lo que para ella ha sido un gesto de amor propio, confianza y de sentirse "sexy" durante una salida con amigas, ha terminado convirtiéndose en un nuevo episodio de acoso digital que la vasca ha denunciado a través de sus redes.

A través de unos stories, Elsa Mateos ha expuesto lo que ha vivido en las últimas horas tras publicar su comentado posado con transparencias y en un body negro. Aunque, tal como ha reconocido, lo que más se ha encontrado han sido piropos y comentarios positivos, ha habido un ataque que le ha sacado de sus casillas y que ha expuesto después de haberlo reportado para que eliminen este perfil de las redes.

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La crítica que ha hecho que la exconcursante de 'GH' se movilice ha sido el de una joven según ella cree por su foto de perfil que le ha calificado a ella como "tapón gordo", haciendo alusión a su estatura de 1,60 metros. También ha hecho comentarios despectivos diciendo que "modelo no es", "es bajita y tirando a gordita, con cara muy normal". Unas palabras que Elsa Mateos ha respondido contundente:

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"Estoy enamorada de mis curvas y de mi cara. Soy mucho más que un físico. A mí no me haces ningún daño porque tengo un trabajo personal conmigo mismo hecho, pero personas como esta pueden hacer realmente daño", ha dicho acerca de este tipo de odio que se ve en redes bajo el anonimato y que puede destruir a personas más vulnerables.

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Sin poder ni querer contenerse, la bilbaína ha tomado una drástica decisión y en un movimiento inusual ha mostrado el mensaje a su comunidad con el nombre de la usuaria para que ellos también la denuncien. "Personas como estas no pueden estar en redes sociales porque pueden hacer daño a niñas y no tan niñas", ha sentenciado con su mensaje.

"Si veis contenido así, usad las herramientas de denuncia de la plataforma y reportad. Debemos mantener este espacio sano y respetuoso. No es por mí", ha incidido Elsa Mateos, dejando claro que tras esto no se va a callar y que señalará directamente a todos aquellos que faltan el respeto amparados en el anonimato.