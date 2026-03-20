Claudia Barraso 20 MAR 2026 - 17:48h.

Rosalía protagoniza un incómodo momento cuando paseaba con Loli Bahía por París: se cabreó con un fotógrafo que las perseguía

Las fotos de Rosalía con Loli Bahía de la mano por las calles de París de las que todo el mundo habla

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Rosalía ha protagonizado un incómodo momento con un paparazzi en París mientras estaba dando un paseo por las calles de la ciudad con Loli Bahía. Uno de los fotógrafos estuvo persiguiéndolas y fotografiándolas durante un buen rato, algo que no le sentó del todo bien a la cantante y se lo explicó mirando a cámara.

Aunque esté acostumbrada a ser perseguida por las cámaras, y más ahora, en plena promoción de su tour ‘LUX’, la cantante pidió un poco de privacidad cuando trataba de pasear tranquilamente con la modelo. Hace unos meses que ambas también fueron fotografiadas en París caminando de la mano. Además, la joven de 23 años fue a visitarla a Madrid para poder disfrutar del lanzamiento de su exitoso disco y tras ello, volvieron a estar juntas en el concierto de Lady Gaga o en el show de Latin Mafia.

La catalana nunca ha tenido problema en atender a la prensa y hablar de su trabajo, pero su vida privada prefiere mantenerla alejada de los focos mediáticos. Pese a todos sus esfuerzos, no puede evitar que en muchas ocasiones sea perseguida por las calles, como ha pasado en esta situación en la que incluso la joven modelo pedía al fotógrafo que se marchase: “Vamos, vamos, ya está, ya está”, decía mientras indicaba con la mano al paparazzi que se apartase de la calle.

El mensaje de Rosalía al fotógrafo

Rosalía, que estaba a su lado, hacía gestos de disconformidad con la cara. “Acabamos esto y nos vamos a casa. Rosalía, siento mucho todo esto”, le contestaba el fotógrafo, algo que la artista no creyó y le recriminó que estaba mintiendo. “Sí, ahora lo sientes. Eso dijiste hace una hora, hace una hora que dijiste eso. Estás mintiendo”, decía señalándole con el dedo y mirando hacia abajo mostrándose incómoda.

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Cuando Rosalía y Loli Bahía se pararon para montarse en un coche negro, el fotógrafo se disculpó otra vez con ella. “Tú no”, le exclamó la modelo al paparazzi, indicando que él no podía subir al coche con ellas. Antes de subirse en el vehículo, la española le hacía un último gesto que indicaba su cabreo. “Te amo Rosalía”, decía el hombre antes de que se marchasen.