En diciembre Rosalía disfrutó del sol y del calor en Río de Janeiro junto a la modelo

Aún se pueden comprar entradas para la gira de Rosalía de forma oficial: quedan pocas existencias

Compartir







Rosalía vuelve a estar en el foco mediático tras unas imágenes en las que aparece con la modelo Loli Bahia. Los fans se preguntan en redes sociales si se trata de un nuevo amor o si simplemente se trata de una amistad. De momento, ninguna de las dos han confirmado ni desmentido nada.

La cantante de Lux comparte siempre detalles de su vida en redes sociales, aunque en esta ocasión no ha publicado nada relacionado con su nueva acompañante. Pero lo cierto es que se le ha visto con bastante frecuencia junto a ella durante los últimos meses.

PUEDE INTERESARTE El restaurante tradicional de Madrid que seduce a Rosalía, Najwa Nimri y Marcelo

Rosalía y Loli Bahia: de sus viajes a París a una escapada a Brasil

Loli Bahia, de 23 años, es la modelo francesa más cotizada del momento. Pero ahora se habla de ella por su cercanía a Rosalía. La joven viajó a Madrid para disfrutar del lanzamiento del nuevo disco de la cantante catalana. Pero volvieron a coincidir más tarde en París, donde asistieron a un concierto de Lady Gaga y al show de Latin Mafia.

En diciembre, Rosalía disfrutó del sol y del calor en Río de Janeiro, en Brasil. La artista subió alunas fotos desde el balcón de su habitación en un hotel ubicado en la playa de Ipanema. Luego, gracias a la astucia de los fans, se vio a la cantante junto a la modelo en Rochinha, donde hizo de DJ y estuvo disfrutando de la música. "No me quería ir", dijo ella en un mensaje que publicó en redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Relajadas y sonrientes por las calles de París

En uno de los vídeos aparecen ambas dándose un baño nocturno en la playa de Ipanema justo para dar comienzo al 2026. En otra visita, Rosalía hizo un dibujo mientras esperaba su plato y dejó una dedicatoria: "Loli, la + guapa". Y el pasado fin de semana, las dos regresaron a París, donde les sacaron varias fotos paseando de compras por la capital del Sena.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Rosalía -con un abrigo blanco y un pantalón deportivo- y la modelo -con gorro, cazadora y jeans- iban sonrientes por las calles de París. En una de las imágenes, se aprecia que habían comprado una sartén.

Loli Bahia tiene 10 años menos que Rosalía y ha desfilado en pasarelas para Chanel, Celine y Saint Laurent. Nació en Lyon, Francia, de padre español y madre de ascendencia argelina y su nombre completo es Dolores Bahia. Ganó el concurso de moda Egeri Tours y su primer desfile fue para Louis Vuitton, en el que Nicolas Ghesquière presentó su colección otoño-invierno 2020-2021.