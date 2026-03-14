Rosalía pide disculpas tras la polémica por sus palabras sobre Picasso y reconoce que habló “sin suficiente conocimiento”

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Estos últimos días, Rosalía ha sembrado la polémica en las redes sociales tras publicarse unas declaraciones que ofreció la cantante en su entrevista en el programa 'Spotify Presenta' con la escritora argentina Mariana Enríquez. En su charla con la escritora argentina, la intérprete de 'Motomami' se posicionaba como una firme defensora de separar el artista de la obra: "Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Por que quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quéen sabe quizás si o no lo sé y no me importa".

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Nada más hacerse públicas estas declaraciones, las redes sociales respondían con fuertes críticas a las declaraciones de la artista. Muchos usuarios anónimos y conocidos cuestionaban esta posición de Rosalía y le recordaban los testimonios que habían surgido en los últimos años en los que se apunta que el pintor era un hombre maltratador, machista y misógino.

Rosalía y sus disculpas tras las polémicas palabras sobre Picasso

Pues bien, viendo la polémica y el aluvión de críticas que le ha caído encima, Rosalía ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que se disculpa por las palabras. La catalana ha reconocido que se equivocó y ha admitido que habló de un tema sobre el que no tenía suficiente conocimiento.

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En el vídeo, Rosalía explica que después de la conversación en la que surgió el nombre de Picasso no se quedó “en paz” con lo que había dicho. Según relata, durante su estancia promocional en Argentina concedió numerosas entrevistas y pasó muchas horas hablando, lo que, a su juicio, pudo llevarla a expresar una opinión poco formada.

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"Es verdad que me he equivocado, tenéis razón, absolutamente. Gracias por decírmelo y voy a intentar aprender más e intentar, a lo mejor, pues no que es importante a lo mejor no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento, porque realmente, yo personalmente pensaba que Picasso, pues que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, ¿sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas si hubo como falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación con Mariana y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios", reflexiona la cantante catalana en su vídeo de TikTok.

Su opinión sobre el feminismo, otro debate en redes que ha querido aclarar

Justo después de compartir estas disculpas, Rosalía también ha aprovechado para aclarar su postura respecto al feminismo, otro de los debates que le han cuestionado en las últimas semanas en las redes sociales.

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La artista ha asegurado sentir “amor, respeto y agradecimiento” por el movimiento y ha explicado que, en ocasiones, evita definirse públicamente de determinadas maneras por temor a no representarlo adecuadamente. Aun así, ha defendido y ha recalcado que, tanto su forma de vivir y de hacer música, reflejan los valores feministas.

"Hoy en día, si no te posicionas de una forma muy clara, parece que el mundo está muy polarizado y parece que si no estás en un lado y lo dices muy claramente, entonces estás en el otro. La verdad es que me sentía muy incómoda con todo lo que se estaba diciendo sobre esta conversación", confiesa Rosalía en su vídeo.

Finalmente, la cantante ha aclarado que esta publicación la ha compartido para todos aquellos seguidores que "siempre están ahí": "Os quiero dar las gracias".