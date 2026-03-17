La artista catalana protagonizó este pasado lunes, 16 de marzo, el primer concierto de su gira, que tuvo lugar en Lyon, Francia

Rosalía deslumbra en Lyon en el estreno de 'Lux Tour': ópera, ballet y lujuria en cuatro actos

Compartir







El pistoletazo de salida del 'LUX Tour' de Rosalía este pasado lunes, 16 de marzo, en Lyon, no solo ha marcado el estreno de su nueva etapa musical, sino también un nuevo capítulo en su vida personal.

Más allá del ovacionado espectáculo que ofreció en la ciudad francesa, hay un detalle que no ha pasado desapercibido por sus fans: la desaparición de uno de los tatuajes más personales que tenía y que estaba relacionado con Rauw Alejandro.

La artista catalana arrancó esta lista de conciertos con un show muy cuidado visualmente, fiel a su estilo, donde cada gesto, cada estilismo y cada elemento escénico tenía un significado. Como si se tratase de una carta de presentación, demostrando por qué es una de las artistas más influyentes del panorama internacional.

Rosalía ha dejado claro que nunca deja nada al azar, y por eso, precisamente, los seguidores más fieles han analizado cada cambio, cada símbolo y cada evolución estética. Y mientras muchos hablaban de la música, otros se han percatado de algo distinto: un cambio en su piel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El tatuaje

La intérprete de 'Berghain' siempre ha tenido una relación muy discreta con sus tatuajes. No tiene muchos, pero los pocos que ha mostrado públicamente siempre han tenido un significado especial. Por eso no sorprendió cuando, durante su anterior relación con el cantante puertorriqueño, decidiera revelar que llevaba tatuado el nombre 'Raúl', nombre real del artista, en la zona de las costillas, justo debajo del pecho.

Sin embargo, en su concierto en Francia, ese tatuaje ya no se aprecia. Y eso ha sido suficiente para que muchos seguidores empiecen a preguntarse qué ha pasado realmente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pese a que la compositora no se ha pronunciado al respecto, existen varias posibilidades. Una de ellas es que haya decidido cubrirlo con maquillaje que se utiliza en giras y que puede ocultar completamente tatuajes si así lo desea el artista.

Otra opción es que esté en proceso de eliminación con láser, que suele requerir varias sesiones y durante el cual el tatuaje puede verse difuminado o prácticamente imperceptible.

El otro tatuaje del que no se sabe nada

Además del tatuaje de las costillas, Rosalía también tenía un pequeño tatuaje en la planta del pie con dos letras 'RR', en referencia tanto al proyecto musical conjunto como a las iniciales de ambos.

Sobre este tatuaje, al estar en una zona poco visible, resulta difícil saber si sigue ahí, si lo ha modificado o si también forma parte de ese proceso personal de cerrar etapas.

Su relación con Rauw Alejandro

La relación entre Rosalía y Rauw Alejandro fue una de las más seguidas dentro de la música actual. Ambos hicieron pública su relación en 2021, aunque se sabía que comenzaron dos años antes.

Posaron juntos por primera vez como pareja oficial en la gala de Los40 Music Awards en Palma de Mallorca ese mismo año, y aunque llevaron su historia de amor de forma discreta, decidieron lanzar el EP 'RR' en 2023, un proyecto musical que incluía tres canciones y que fue de los más sonados durante meses.

Al final del videoclip de 'Beso', el sencillo principal, Rosalía aparecía mostrando un impresionante anillo de diamantes valorado en más de 600.000 euros, revelando su compromiso. La propuesta había ocurrido meses antes, de forma íntima en la casa de los abuelos de Rauw en Puerto Rico, bajo los fuegos artificiales de Año Nuevo.

Pero meses después llegó su ruptura. En julio de 2023, la revista 'People' lanzó la exclusiva: la pareja había roto su compromiso, que ambos confirmaron públicamente.

Desde entonces, ambos han estado centrados en sus respectivas carreras. Se sabe que Rosalía ha mantenido otras relaciones sentimentales como, por ejemplo, con Jeremy Allen White y Emilio Sakraya. Rauw, por su parte, no ha formalizado públicamente a ninguna pareja en sus redes sociales.