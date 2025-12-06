Candela Hornero Madrid, 06 DIC 2025 - 18:50h.

La actriz ha vuelto a abordar la polémica en una conversación con PEOPLE, donde asegura que la reacción del público le resultó totalmente inesperada

Así rompió Sydney Sweeney su silencio sobre la polémica tras su anuncio y el apoyo que recibió de Trump: "Fue surrealista"

El pasado 23 de julio, la firma de vaqueros American Eagle lanzó una campaña protagonizada por la actriz Sydney Sweeney. Desde entonces, la intérprete ha sido objeto de críticas constantes

La campaña, titulada "Sydney Sweeney Has Great Jeans", generó un intenso debate por el juego de palabras entre jeans (vaqueros) y genes, que algunos usuarios interpretaron como un mensaje racista: "Los genes se transmiten de padres a hijos y, a menudo, determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e, incluso, el color de los ojos. Mis jeans -pantalones vaqueros- son azules", dice la campaña. Otros, además, consideraron que el anuncio tenía un enfoque sexista.

Sweeney rompió por primera vez su silencio en una entrevista con GQ para su número especial 'Hombres del año', publicado el 4 de noviembre. Ahora ha vuelto a abordar la polémica en una conversación con PEOPLE, donde asegura que la reacción del público le resultó totalmente inesperada.

"Lo hice porque me encantan los jeans y la marca. No comparto las interpretaciones que algunas personas han querido ver en la campaña. Se me han atribuido intenciones y etiquetas que simplemente no son ciertas", explica la actriz.

American Eagle también defendió la iniciativa el 1 de agosto en Instagram: "'Sydney Sweeney Has Great Jeans' trata, y siempre ha tratado sobre los jeans. Sus jeans. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada persona lleva sus AE con confianza, a su manera. Los jeans geniales le quedan bien a todo el mund"”.

Sweeney insiste en que su objetivo nunca ha sido generar división: "Cualquiera que me conozca sabe que siempre intento unir a la gente. Estoy en contra del odio y la polarización. Antes prefería no responder a la prensa, ni para bien ni para mal, pero me he dado cuenta de que mi silencio solo ampliaba la brecha. Espero que en este nuevo año podamos centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa".

Pese a la controversia, la campaña fue un éxito comercial. Semanas después de su lanzamiento, American Eagle informó de cifras récord, con un aumento de ventas de dos dígitos tanto en la línea masculina como en la femenina.

La chaqueta Sydney que la actriz luce en los anuncios se agotó en un día, y los vaqueros Sydney, una versión personalizada del modelo Dreamy Drape, se vendieron por completo en una semana. Los ingresos de esta pieza se destinaron íntegramente a la organización benéfica Crisis Text Line.

Actualmente, Sydney Sweeney se encuentra inmersa en la promoción de su próxima película, 'The Housemaid', dirigida por Paul Feig y basada en la exitosa novela de Freida McFadden publicada en 2022.