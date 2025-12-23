El perfil de la hija de los reyes Felipe y Letizia la ha llevado a convertirse en el referente indiscutible de los 'royals' más jóvenes

La princesa Leonor pilota por primera vez un avión en solitario en plena formación militar

Con apenas 20 años, la princesa Leonor se ha convertido en una de las figuras más sonadas de la nueva generación de herederos europeos, algo poco habitual para su edad. Su formación militar, su agenda oficial en aumento y la naturalidad con la que asume actos de alto perfil han llevado a la prensa internacional a situarla como el referente indiscutible de la generación Z dentro de las monarquías.

La prestigiosa revista británica 'Tatler' la ha situado como la figura real más emblemática de la generación Z europea, posicionándola como la "heredera real definitiva" entre sus contemporáneos, por encima incluso de otros herederos jóvenes que están llamados a ser reyes en los próximos años.

El artículo, publicado este pasado lunes 22 de diciembre, resalta que, más allá de su título, la hija de los reyes Felipe y Letizia ha demostrado una preparación sólida para el papel que le espera, tanto en el ámbito institucional como en el militar.

Este perfil privilegia a la princesa no solo por su posición como futura reina regente desde su mayoría de edad tras jurar la Constitución en 2023, sino también por sus actos que la distinguen entre los herederos de la generación Z.

Comparativa con los otros herederos jóvenes de monarquías y su formación militar

"Desde el príncipe heredero Christian de Dinamarca hasta la princesa Catalina Amalia de los Países Bajos, estos jóvenes adultos se han estado formando, estudiando y consultando con sus padres reales sobre lo que significa gobernar. Pero ¿quién es la más cualificada de estos monarcas de nueva generación? La princesa Leonor de España, hija de 20 años del rey Felipe y la reina Letizia, quien se convertirá en la primera reina reinante del país desde su tatarabuela, Isabel II, en el siglo XIX", indica el citado medio.

La revista analiza su paso militar, y hace especial hincapié en su último gran hito: cuando Leonor completó su primer vuelo en solitario a bordo de una aeronave Pilatus PC-21 como parte de su formación en la Academia del Aire y del Espacio el pasado 18 de diciembre. 'Tatler' describe ese momento como emblemático de "una generación de herederos reales con manos firmes para el futuro".

Y es que su formación no se ha reducido solo a un solo campo: ha pasado por la Academia General Militar de Zaragoza, una estancia de cinco meses en la escuela naval y a bordo del Juan Sebastián Elcano, y ahora continúa ampliando su instrucción en diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, siempre bajo el nombre de servicio "Borbon Ortiz" en honor a su familia.

Para la revista, este es solo "el último logro" que demuestra que Leonor es, "sin duda, la joven miembro de la realeza más cualificada de Europa". Y es que desde muy joven ha estado preparada para el trono. Desde sus primeras apariciones oficiales, en las que demostró gran aplomo al leer fragmentos de la Constitución y presentar actos culturales, hasta su papel en ceremonias como la Pascua Militar o eventos internacionales oficiales.

2024, su año de "máximo esplendor"

Aunque, para el tabloide, fue en 2024 cuando la princesa de Asturias "realmente alcanzó su máximo esplendor". Entre otras cosas, fue "la imagen de la elegancia regia" al conmemorar el 40.º aniversario del juramento a la bandera española de la 44.ª promoción de la Academia General Militar. También realizó su primer compromiso en solitario en el extranjero al aceptar la invitación del presidente Marcelo Rebelo de Sousa para visitar Portugal. Además, fue el primer año en el que se encargó de pronunciar los discursos de los ganadores de los Premios Princesa de Asturias.

Por todo ello, y "con la larga herencia dinástica de su padre y la mente periodística de su madre", a la revista no le sorprende que Leonor de Borbón sea "la estrella de la generación Z". Y ahora, con su entrenamiento en las Fuerzas Armadas a punto de concluir, sin duda los observadores de la realeza estarán "ansiosos" por ver cuáles son los próximos pasos de la futura reina de España.