Lidia González 28 MAR 2026 - 09:30h.

Tony Spina desvela cuál sería su reacción a una infidelidad del novio de su hermana Sharon en ‘La isla de las tentaciones’

¡No te pierdas el programa completo! En Mediaset Infinity

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Tony Spina se sienta frente a las cámaras de ‘En todas las salsas’ para sincerarse sobre el momento personal que está viviendo, pero también para reaccionar a algunos temas. Después de sincerarse sobre su mayor crisis con Marta Peñate, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ confiesa que pensaría si su hermana Sharon fuera a ‘La isla de las tentaciones’ con su novio. Muy honesto con lo que piensa, el influencer responde y opina sin tapujos. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Ahora que ha salido a la luz el casting de ‘La isla de las tentaciones 10’ en el que han aparecido Sharon y su pareja, el creador de contenido reflexiona sobre su posible participación: “Veremos si la persona prefiere la fama que a ti”. El que fuera participante de ‘Supervivientes’ opina sobre el novio de su hermana y asegura cuál sería su reacción a una infidelidad: “Si se porta mal, le hago la cruz, soy muy protector con mi hermana”.

Sharon y su novio desvelan el mayor problema en su relación

Ya queda menos para poder ver una nueva edición del reality de República Dominicana y ya se puede disfrutar, en Mediaset Infinity, del primer programa de ‘Rumbo a las Tentaciones’, donde se han desvelado quiénes serán los solteros y solteras. Además de ver sus vídeos de presentación, también se han mostrado algunas parejas que participaron en el casting de ‘La isla de las tentaciones’, en el que Sharon, hermana de Tony Spina, y su novio desvelan el mayor problema en su relación. ¡Dale al play y descubre todos los detalles, en Mediaset Infinity!