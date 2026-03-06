Lidia González 06 MAR 2026 - 09:00h.

Alejandro Bernardos desvela la conversación que tuvo con el exconcursante de ‘Supervivientes’ sobre Mayka Rivera

Alejandro Bernardos visita ‘En todas las salsas’ para hablar sobre todos los frentes que tiene abiertos y ha sacado a la luz algo totalmente desconocido hasta ahora. Después de hablar sobre la agorafobia que ha padecido, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela la advertencia que Tony Spina le hizo sobre Mayka Rivera al inicio de su relación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha sorprendido a los presentes en el plató al hablar de la estrecha relación que mantiene con el exconcursante de ‘Supervivientes’, a pesar del enfrentamiento que tiene este con Oriana Marzoli, su íntima amiga. Sin embargo, la venezolana no sería la única persona que tienen en común, sino que Mayka Rivera ha sido pareja de ambos y con ninguno de ellos ha tenido un final feliz. “Marta empezó con Toni cuando él se estaba liando con Mayka”, asegura el influencer al hablar de la confrontación que la canaria y la murciana tendrían.

Además, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha confesado la conversación que tuvo con el exconcursante de ‘Supervivientes’ cuando comenzaba su relación con la influencer. Tony Spina se mostraba muy claro con Alejandro Bernardos al referirse a su expareja, Mayka Rivera: “Ten cuidado con esta chica”.

