Ana Carrillo 24 MAR 2026 - 19:02h.

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Tony Spina y Cristina Castillo han acudido esta semana como invitados al videopodcast de 'En todas las salsas', que ya está disponible al completo en Mediaset Infinity. El exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado del buen momento que está viviendo porque se acaba de comprar una casa en Madrid junto a su mujer, Marta Peñate.

En su entrevista con Vai y los colaboradores, el que fuera novio de Oriana Marzoli ha desvelado en qué horquilla de precios está la casa que se ha comprado, que ha admitido que no podía haber adquirido sin hacerlo a medias con su pareja, como puedes ver en el vídeo que encabeza este artículo.

El italiano, que es dueño de un restaurante italiano junto a su familia, ha explicado que en sus primeros años en televisión derrochó mucho dinero porque ganaba grandes cantidades cada semana, pero que su vida cambió cuando comenzó a salir con Marta Peñate hace ya un lustro, momento en el que comenzó a ahorrar.

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¿Por qué se originó su mayor crisis con Marta Peñate?

El exnovio de Makoke ha revelado que su relación con Marta Peñate es muy buena y que sus días están llenos de alegría por el carácter de la canaria. Ha explicado que están muy unidos y que las discusiones no tienen cabida en su relación, aunque sí que se ha animado a confesar por qué tuvieron una crisis en el primer año de su relación. ¡Dale al play al vídeo de arriba para descubrirlo!