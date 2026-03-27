Estos son todos los solteros de 'La isla de las tentaciones 10'

Conoce a los ocho solteros que que revolucionarán por completo la villa de los chicas de 'La isla de las tentaciones 9'

Todos los programas completos de 'La isla de las tentaciones', en Mediaset Infinity

Compartir







'La isla de las tentaciones 10' está a punto de comenzar y los solteros ya llegan dispuestos a convertirse en la mayor tentación de su villa, decididos a poner en jaque a todas las parejas. Gracias a 'Rumbo a La isla de las tentaciones', disponible en Mediaset Infinity, hemos podido conocerlos al detalle y descubrir cómo son realmente. Estos son los solteros que llegan dispuestos a provocar un auténtico terremoto en el paraíso del amor.

Fran: “Estos ojos azules ligan solos”

Fran tiene 20 años, es futbolista y viene de Valencia. Es egocéntrico, orgulloso y muy chulete. Se considera el prototipo de cualquier mujer: tatuado, deportista, con abdominales y ojos azules, algo que, según él, ya hace todo el trabajo. No está acostumbrado al rechazo y asegura que, si alguien no se fija en él, “no sabe lo que se pierde”. Llega a la isla con la intención de encontrar, por fin, a la persona indicada.

Cristian: “Cuando sonrío, las chicas hacen cola”

Cristian tiene 29 años, es camionero y viene de Málaga. Apasionado del deporte, también se dedica al entrenamiento personal y la nutrición. Es leal, fogoso y muy seguro de sí mismo. Se define como “la tentación ideal”. Asegura que su sonrisa es su mejor arma y que cualquier técnica le funciona a la hora de ligar. No le asustan las relaciones complicadas y reconoce que ha estado con chicas con pareja. Llega convencido de que puede irse acompañado.

Joan: “Me considero heterosexual, pero no me gustan las etiquetas”

Joan tiene 22 años, es estudiante de seguridad privada y viene de Tarragona. Es explosivo, directo y muy dominante. Aunque su físico llama la atención, cree que su verdadera arma es la inteligencia y su forma de comunicarse. Defiende que la conexión está por encima del físico y que sabe detectar el momento exacto para conquistar. No le gustan las etiquetas y vive las relaciones con libertad. Cree en la ley de la atracción y está convencido de que en la isla será un auténtico imán.

Luis: “Soy el soltero de oro de la isla”

Luis tiene 33 años, es empresario, dueño de una tienda de suplementación deportiva, y viene de Gran Canaria. Es pícaro, romántico y disfrutón. Afirma que uno de sus mayores talentos son sus pasos de baile. No se guía por prototipos, sino por la conexión. Asegura que no necesita técnicas para ligar porque casi todas caen: "El 99 % caen y el uno por ciento son mis primas". Tras cinco meses soltero, llega con ganas de encontrar el amor, aunque advierte que su fuego supera al de cualquier hoguera.

Amar: “Liarse conmigo es llevarse un gran trofeo”

Amar tiene 28 años, es paracaidista y viene de Cáceres. Es atrevido, fiestero y le encanta el juego de la conquista. Aunque tiene éxito, también disfruta persiguiendo a quien le interesa. Se considera un partidazo, tanto por físico como por actitud. Le atraen los retos, especialmente las chicas que se hacen de rogar. Reconoce que ha sido "muy golfo", pero ahora quiere centrarse.

Charly: “No he leído el Kama-sutra, pero lo he practicado entero”

Charly tiene 25 años, es dependiente en una tienda deportiva y viene de Benidorm (Alicante). Está en su “prime” y presume de ello. Se define como alguien con dos caras: una tierna y otra más dominante y apasionada. Muy activo y experimentado, asegura que no le hace falta insistir porque normalmente son ellas quienes se acercan. Llega a la isla para ponerse a prueba y comprobar si alguien puede resistirse.

Sergio: “Tengo el pack completo”

Sergio tiene 25 años, es contable y viene de Málaga. Ambicioso, carismático y muy seguro, cree que combina físico, inteligencia y sentido del humor a la perfección. Reconoce que el sexo es una parte importante en su vida y que no necesita técnicas concretas para ligar: su mirada y su actitud hacen el resto. Sociable y activo, ve la isla como el lugar ideal para divertirse y dejar huella.

Carlos: “Las dos cosas que más me gustan en esta vida son las mujeres y el fútbol”

Carlos tiene 23 años, es opositor a bombero y viene de Madrid. Fue Mister Madrid a los 19 años, algo que le ha abierto muchas puertas, especialmente en el amor. Seguro de sí mismo y con gran sentido del humor, sabe que esa es su mejor arma para conquistar. Aunque aparenta dulzura, asegura que en la acción cambia completamente. Llega buscando a su princesa para vivir un auténtico cuento de hadas.