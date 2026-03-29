La familia de Martín ha disfrutado de un momento más especial porque el joven portero disputaba el torneo LaLiga Futures

Sara Carbonero habla por primera vez tras su ingreso y manda un mensaje de agradecimiento a su pareja e Iker Casillas: "Ha sido duro"

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El hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero, Martín Casillas Carbonero, a sus 12 años ya es una de las promesas más firmes de la cantera del Real Madrid y de la Selección Española Sub-12. Según informa 'Hola!', el joven guardameta demostró que lleva el fútbol en la sangre durante el torneo de LaLiga Futures.

Pero lo que más ha conmovido a todos ha sido su emoción por el fútbol. Cundo terminó el partido y se aseguraron la victoria, el joven cayó sobre el césped y dejó que la emoción brotase. Martín corrió llorando hacia la grada para fundirse en un abrazo con su madre, quien no podía ocultar su orgullo ante la madurez de su hijo.

Lágrimas y emoción después de un partido lleno de tensión

Este sábado, la familia de Martín ha disfrutado de un momento más especial porque el joven portero, de 12 años, disputaba el torneo LaLiga Futures. El guardameta siguió con intensidad el encuentro, dando indicaciones y animando a sus compañeros. Después de este encuentro lleno de tensión y emoción, el joven no dudó en abrazar a sus compañeros e ir corriendo a los brazos de su madre.

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La periodista vive un momento de tranquilidad tras unos meses complicados por una operación. "Cerré el 2025 con una lista cortita de deseos pero la vida tenía otros planes. Ha sido duro. Todavía lo es aunque ya veo los rayitos de sol entre tanto nubarrón", confesó en sus redes sociales. Ahora, agradece la rutina y los momentos que comparte con su familia: "Bendita cotidianidad".

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El talento de Martín Casillas Carbonero le ha llevado a estar dentro de la cantera del Real Madrid. A sus 12 años, se ha consolidado como titular en su grupo de edad, destacando por su seguridad y su grandes reflejos. El joven recorre así su propio camino y se hace un hueco, poco a poco, en el fútbol. Aunque las comparaciones con su padre son inevitables, Martín ya está desarrollando su propio estilo en el campo.