Celia Molina 28 ENE 2026 - 11:03h.

La revista 'Semana' ha revelado que Sara Carbonero ha acudido de nuevo a la Clínica Universitaria de Navarra para hacerse una revisión

Primeras imágenes de Sara Carbonero tras salir del hospital: con dificultades para andar y agarrada del brazo de su pareja

A mediados de enero, y tras pasar 11 días ingresada en el hospital de Lanzarote, Sara Carbonero volvió discretamente a Madrid. La prensa pudo fotografiarla con dificultades para caminar y agarrada del brazo de su actual pareja en la zona VIP del aeropuerto de Barajas. Así, ponía fin a un complicado comienzo de año pues, aunque arrancó sus vacaciones de Navidad dándose en un idílico baño en el mar, un repentino dolor abdominal, del que no se ha hecho pública la causa, la obligó a acudir a urgencias en la isla.

La periodista fue intervenida inmediatamente, por lo que saltaron todas las alarmas en torno a su estado de salud. Más aún cuando en el año 2019, también sin esperarlo, le diagnosticaron un cáncer de ovario que le cambió la vida. Para acabar con los rumores y las especulaciones, su entorno más próximo informó de que Sara se encontraba bien, a pesar de estar en la UCI, aclarando que su afección no tenía "nada que ver" con el cáncer que sufrió en el pasado. Tras pasar a planta y, aunque su alta se retrasó un poco, Carbonero salió del hospital y pudo volver a casa.

Ha sido un sustillo, pero Sara "está muy bien"

Ahora, según informa la revista 'Semana', la presentadora ha tenido que hacer una nueva visita al hospital para una revisión. Lo ha hecho acompañada de una de sus íntimas amigas, Raquel Perera, ex de Alejandro Sanz, quien ha acudido con ella a la Clínica Universitaria de Navarra, donde en el año 2022 tuvo que ser intervenida de urgencia por una recaída por el tumor de los ovarios. Otra de sus amigas, la cantante Vanessa Martín, que acudió recientemente a la tercera edición de la Gala Spotify, también ha hablado con la prensa sobre cómo se encuentra Sara actualmente:

"Fue un sustillo ahí pero bueno, por suerte, está muy bien y ella sabe que la queréis muchísimo, todos la queremos muchísimo y bueno, ahí estamos" y añadió que "es muy especial", a pesar de que a la periodista no le gusta que la llamen luchadora. "¿Qué mujer no es luchadora? Si hemos venido a este mundo a intentar avanzar en todo, precisamente estamos en una gala como la de hoy para avanzar, para acercar posturas, para contarnos nuestras carencias, nuestros progresos también", ha declarado la artista en la revista 'Diez Minutos'.

La propia Sara no se ha pronunciado todavía sobre lo ocurrido en sus redes sociales, donde sí ha vuelto a estar activa. Dada su afición por la lectura, recomendó en sus stories un ensayo llamado Pequeño tratado sobre la amistad, de Joana D’Alessio. Aunque aún no ha dicho nada sobre el dolor abdominal por el que tuvo que ser ingresada, sí es habitual que la periodista hable públicamente de su estado de salud, como hizo con las vivencias del cáncer. A través de su cuenta de Instagram, Sara ha explicado más de una vez cómo fue aquel proceso de recuperación, que dejó grabado en cintas de cassette para que sus dos hijos puedan escucharlas en el futuro.