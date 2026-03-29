Lidia González 29 MAR 2026 - 09:30h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ explica por qué no acudirá al enlace de Fani Carbajo

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Tony Spina ha confesado que va a perderse uno de los grandes enlaces del año y no ha dudado en explicar todos los detalles al respecto. Después de confesar qué opinaría de la participación de su hermana en ‘La isla de las tentaciones’, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela el motivo por el que no va a ir a la boda de Fani Carbajo. El influencer cuenta qué es lo que ha ocurrido y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ reaccionan. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

Fani Carbajo no puede estar más emocionada por darse el ‘sí, quiero’, con su novio Fran Benito hasta el punto de que tiene todos los detalles preparados, como su impresionante vestido de novia. Sin embargo, parece que no todo va a ser color de rosas y es que la celebración va a tener grandes ausencias, como la del italiano, con quien compartió experiencia en ‘Supervivientes All Stars’. Tony Spina se sincera sobre la razón por la que no va a acudir y la presentadora del programa no duda en reaccionar: “La boda de Fani está gafada”.

Tony Spina desvela todos los detalles de su nueva casa con Marta Peñate

Tony Spina está de celebración y es que ha dado un importante paso junto a Marta Peñate. Después del gran anuncio, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela todos los detalles de su nueva casa con la canaria, incluyendo el desorbitado precio que les ha costado. Además, el creador de contenido se sincera sobre uno de los aspectos más llamativos de su nuevo hogar y explica por qué tiene más baños que habitaciones. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado durante su visita a ‘En todas las salsas’, en exclusiva, en Mediaset Infinity!