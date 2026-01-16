Lidia González 16 ENE 2026 - 18:07h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que el vestido no va a tener nada que ver con el que llevó a su anterior boda

Fani Carbajo desvela el dineral que lleva gastado en su boda con Fran Benito

Fani Carbajo no puede estar más emocionada por estar a punto de cumplir su sueño junto a Fran Benito. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha comprometido con el padre de su hijo y asegura que ya tiene casi todo. De está manera, llega al paltó para hablar de cómo va a ser su vestido de novia, uno de los aspectos que más interesa a sus seguidores. ¡Dale al play y descubre todas las novedades sobre la boda de la madrileña, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“Es del mismo diseñador que lo hizo para mi primera boda”, comienza explicando la creadora de contenido. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no ha perdido el tiempo y, aunque hace tan solo unas semanas que Fran Benito le dio su anillo de compromiso, está decidida a casarse antes de verano de este año.

Aunque se trata del mismo diseñador que el de su enlace anterior, ya que es un buen amigo suyo, lo cierto es que no va a tener nada que ver con aquel: “Este lo hago con amor”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera con los colaboradores del videopodcast y explica cómo le gustaría pasar por el altar con el padre de su hija.

Fani Carbajo no ha podido empezar el año de mejor manera. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ llega pisando fuerte al plató del videopodcast como primera invitada para contar todos los detalles sobre su boda y revelar algunos aspectos desconocidos hasta ahora. Además, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido enfrentar a todo lo que se ha dicho sobre ella y responder algunas de las preguntas que más expectación generan.

Fani Carbajo está muy emocionada porque, por fin, va a cumplir su gran sueño de casarse con Fran Benito, padre de su hija Victoria. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ está más enamorada que nunca y se ha puesto con todos los preparativos para poder celebrar su boda lo antes posible. La creadora de contenido llega a ‘En todas las salsas’ para solucionar de todos sus frentes abiertos y habla de la lista de invitados, anunciando si va a invitar a Susana Molina tras su acercamiento. ¡Descubre todo lo que ha contado para Mediaset Infinity!