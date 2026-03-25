Fani Carbajo responde a las críticas por llevar a su hija a un colegio privado

Natalia Sette 25 MAR 2026 - 19:13h.

La exconcursante de 'Supervivientes' habla claro sobre su decisión de llevar a s hija a u colegio privado y católico

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Fani Carbajo aparece en sus ‘stories’ para responder a todas las críticas que le están llegando por llevar a su hija a un colegio privado. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha acudido al videopodast de ‘En todas las salsas’ para contar el dineral que se gastará a partir de septiembre cuando su pequeña Victoria empiece el colegio.

Lo que para Fani fue una simple contestación a una pregunta que le hicieron, para todos sus seguidores ha sido motivo de debate. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha contado abiertamente que su hija en común con Fran Benito irá a un colegio privado católico. Desde entonces, no ha parado de recibir críticas y ella, haciendo uso de su explosivo carácter, ha respondido sin rodeos.

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La influencer se ha enfrentado a comentarios como: “Yo también pagaría un cole privado, pero católico? Después de lo que ha hecho en la tele.. no sé un poco incongruente” o “Las monjas no te habrán visto en LIDLT”. La mayoría de ellos coinciden en que es bastante hipócrita por parte de Fani llevar a su hija a un colegio religioso después de su paso por República Dominicana.

Otros muchos usuarios defienden que la educación pública es mejor y que a la hora de comparar resultados, los estudiantes de los colegios privados siempre están por debajo. “Los mejores estudiantes salen de lo público…”, ha comentado un internauta. Y por último hay otras personas que han compartido su mala experiencia en este tipo de centros.

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Tras leer muchos de ellos, Fani ha dejado un largo comentario en la publicación además de subir unos ‘stories’ dando su opinión. “Me encanta que todos los comentarios sean de mujeres, la mitad madres, y todos con reproches, como si fueran ellas las que me mantuvieran”, ha comenzado diciendo bastante indignada. La influencer no puede llegar a entender cómo otras madres pueden criticar sus decisiones.

Fani ha dejado claro que ella es la primera que fue a un colegio público y no critica su enseñanza, no obstante, busca algo diferente para su hija y debe respetarse. “Es mi problema no el vuestro lo que vaya a hacer con la crianza de mi hija”, ha escrito tajante. Además, ha dado los motivos por los que la quiere llevar a este tipo de centros.

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“La enseñanza en el privado es completamente diferente a la del público y si yo quiero y me lo puedo permitir y me sale del mismísimo llevarla al privado la llevo”, ha aclarado contundente. Y añade: “¿Me lo vais a pagar vosotras? Pues haré lo que me dé la gana”. También ha hecho referencia a todos aquellos que la han tachado de mala madre.

“Mi hijo es quien es gracias a la educación y valores que le he transmitido, me podría haber equivocado como toda persona humana a lo largo de mi vida, pero como madre os puedo asegurar que no”, ha escrito indignada. Con esta extensa contestación, Fani espera haber zanjado el tema de una vez y que no le sigan llegando oleadas de comentarios negativos. Lo que tiene claro la exconcursante de ‘Supervivientes’ es que ella con su dinero hace lo que quiere y si eso es llevar a su hija a un colegio privado así lo hará.