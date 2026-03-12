Natalia Sette 12 MAR 2026 - 13:23h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte con sus seguidores de una forma muy original cuándo será el día más especial de su vida

Fani Carbajo ha hecho pública por fin su fecha de boda con Fran Benito. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha subido un espectacular video para anunciar uno de los días más especiales de su vida . El anuncio es al puro estilo ‘Pasión de Gavilanes’: con Fran subido en un caballo y Fani con botas cowboys.

En medio de toda la pesadilla que está pasando la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ con su salud, ha querido compartir una buena noticia. “No os voy a mentir… hoy no es un día fácil. Me han dicho que me tienen que volver a operar. Otra vez. Pero si algo tengo claro es que nada podrá conmigo. Porque tengo un motivo gigante para ser fuerte. Porque tengo una familia por la que luchar”, ha puesto con sinceridad explicando un poco la situación.

Tres meses después de la especial pedida de manos que le hizo Fran, la familia ha grabado un precioso vídeo para decir el día exacto en el que se convertirá en marido y mujer. “Hoy os anuncio una de las fechas más importantes de mi vida: me caso con el padre de mi hija”, ha escrito junto al ‘reel’.

El principio del vídeo desvela el lugar dónde se celebrará la boda, la pareja ha decidido no ir muy lejos y hacerla en Madrid, concretamente en Alcorcón. Tras el anuncio, aparece Fran montado en un enorme caballo blanco, sujetando un precioso ramo de flores que más adelante le entrega a Fani.

Por su parte, la exconcursante de ‘La casa fuerte’ aparece en pantalla junto a su hija Victoria, que también lleva un pequeño ramo, ambas muy sonrientes y abrazadas. En ese momento llega su prometido, se baja del cabello, y se acerca a ella para regalarle las flores. Fani se lo come a besos y comparten un tierno momento en familia mientras pasean al caballo.

La vestimenta que llevan pega mucho con la temática escogida para el anuncio. Ella está espectacular con un vestido corto asimétrico rosa palo, una cazadora de antelina marrón a juego con unas botas cowboys de caña alta del mismo color. Por su parte, Fran ha decidido optar por un plumas fino en color crema, con unos pantalones cargo del mismo color y unas zapatillas estampadas aportando un toque de color.

La pequeña Victoria va también a conjunto con sus papás. Una camiseta blanca de manga larga y encima un peto de antelina color camel. Fani le ha puesto unos leotardos para protegerla del frío y una chaqueta de los mismos tonos con el cuello bordado. Para terminar, unas botas marrones con borrego.

“Primer encuentro de mi hija con un caballo… y yo preparada por si lloraba. Pero el caballo se agachó hacia ella y mi hija solo hacía una cosa: reírse”, ha puesto Fani junto a unas fotos que publicó en la que su hija es la protagonista.

Para terminar el emocionante video, aparece la famosa fecha en grande: 29/05/2026. Quedan apenas 2 meses para que Fani Carbajo dé el ‘sí quiero’ más importante de toda su vida y no puede tener más ganas de que llegue. “Deseando que llegue ese día más que nunca”, termina diciendo.