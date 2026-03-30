Carlos Otero 30 MAR 2026 - 10:00h.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vivieron su primer embarazo con mucha intensidad e ilusión

Alejandra Rubio posa por primera vez embarazada junto a Terelu Campos

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La familia Costanzia Rubio crece: Alejandra Rubio anunciaba en ‘De Viernes’ que está embarazada de quince semanas del que será su segundo hijo con Carlo Costanzia. Ahora que vuelve a pasar por el proceso de gestación, activamos la máquina del tiempo para repasar cómo fue su primer embarazo. ¡Arrancamos cronología de aquellos nueve meses de infarto!

Febrero de 2024: El flechazo de la pareja

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La relación del hijo de Mar Flores y la nieta de María Teresa Campos arrancó como un cohete. A mediados de febrero de 2024 saltaba el bombazo de que estaban juntos con unas fotografías que no daban espacio para la duda. La pareja confirmó la relación y en pocas semanas concebían al pequeño Carlo en medio de un continuo escrutinio público a su romance.

19 de Junio de 2024: La portada bomba

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio comparte unas fotos embarazada junto a Carlo Costanzia tras anunciar que esperan su segundo hijo

Convertidos ya en la pareja de la primavera, Carlo y Alejandra estrenaron el verano por todo lo alto. El 19 de junio sorprendían en la portada de la revista ‘Hola’ anunciando el embarazo. En la entrevista que acompañaba el reportaje gráfico explicaban que había sido una sorpresa pero que estaban muy emocionados ante el inminente cambio de vida que se les avecinaba.

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21 de junio de 2024: la primera entrevista de Terelu

El 21 de junio, tan solo 48 horas después de la noticia, Terelu concedía su primera entrevista como futura abuela en ‘De Viernes’. En esa ocasión, Terelu habló en primera persona de cómo se enteró del embarazo y de cómo se tomó la noticia de convertirse en abuela "mucho antes de lo esperado". También tocó temas como su relación con Mar Flores.

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Verano 2024: Dulce espera y nueva convivencia

Alejandra y Carlo pasaron un verano inolvidable. La pareja fue fotografiada en diferentes destinos: la noche de las velas de Pedraza, El Rompido, Málaga... Los medios escrutaban pormenorizadamente el aumento de la barriguita de la joven. A finales de agosto la pareja decidía dar otro paso importante: el de irse a vivir juntos.

Septiembre de 2024: Reaparición en ‘Vamos a Ver’

Después de un verano cargado de emociones, Alejandra retomó su vida mediática fichando en septiembre por el programa ‘Vamos a Ver’. En el plató del programa de las mañanas se mostró muy feliz y explicó que el embarazo seguía su curso en términos normales. Día a día su barriguita crecía y sus compañeros de programa se mostraban muy cariñosos hacia la futura mamá primeriza. A finales de mes confirmaban que el bebé era un varón y que se llamaría Carlo, como su padre y su abuelo.

Octubre y noviembre de 2024: Un tercer trimestre movidito

La recta final del primer embarazo de Alejandra Rubio estuvo marcado por las polémicas: los desencuentros con su primo José María o diferentes noticias relacionadas con la familia Costanzia marcaron la actualidad informativa de aquellas jornadas.

6 de diciembre 2024: Nacimiento del bebé

Alejandra dio a luz en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid en el Día de la Constitución de hace dos años. El pequeño Carlo Costanzia Rubio nació sano. Mar Flores y Terelu Campos fueron las encargadas de confirmar la noticia del alumbramiento. Fue un parto programado y todas las familias (los Rubio, los Campos, los Costanzia y los Flores) celebraron la feliz llegada por separado pero repletos de alegría.