Lorena Romera 23 MAR 2026 - 09:35h.

La hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores celebran que esperan su segundo hijo con una preciosa sesión de fotos

Alejandra Rubio confirma su segundo embarazo en '¡De Viernes!'

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Alejandra Rubio está embarazada de su segundo hijo. Después de anunciar su embarazo en su primera entrevista en televisión, en de '¡De Viernes!', la hija de Terelu Campos ha compartido unas espectaculares fotos embarazadas tras anunciar su segundo embarazo. Unas imágenes en blanco y negro en las que la pareja posa sin ropa, utilizando la técnica del claroscuro, en una publicación con la que celebran la noticia de este nuevo miembro de la familia con la comunidad que han creado en redes sociales.

Este pasado viernes, la nieta de María Teresa Campos hacía su incursión en el plató de '¡De Viernes!' sosteniendo unos carteles en los que adelantaba que estas navidades serán uno más en la familia. Una preciosa noticia con la que la joven de 25 años hacía frente a su primera entrevista televisiva. Aunque muy nerviosa, la colaboradora de 'Vamos a ver' respondió a las preguntas con soltura, con la intención de darse a conocer sin esa "coraza" con la que se muestra siempre.

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Tras soltar el "bombazo", la ahora escritora actualizaba su perfil de Instagram para agradecer el cariño a sus seguidores y hacerles partícipes con una publicación de lo más especial: un posado sin ropa junto a Carlo Costanzia. "Vamos a ser uno más. Gracias a tod@s por vuestras bonitas palabras", ha escrito la influencer junto a esta publicación.

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Un post de tres imágenes en las que les vemos, en la primera de ellas, acurrucados, mientras el italiano le pasa la mano por la barriga. Después, él le da un beso en el ombligo. Y, en la última, se miran mientras ella le acaricia el brazo con ternura mientras el hijo de Mar Flores no despega su mano de la tripita de su chica. Unas imágenes que son pura dulzura y que transmiten ese momento de máxima felicidad que atraviesan.